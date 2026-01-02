x

Se confirmó la muerte de un hombre que fue baleado en el barrio Santo Domingo, en Medellín, el 29 de diciembre

La víctima fue llevada al Hospital San Vicente Fundación, donde falleció al día siguiente ante la gravedad de las heridas. Conozca más detalles.

  Foto: cortesía Policía
    Foto: cortesía Policía
El Colombiano
El Colombiano
02 de enero de 2026
bookmark

A pesar de luchar por su vida durante varias horas, se confirmó el deceso de Andrés Felipe García Hernández, un hombre de 38 años quien recibió múltiples impactos de bala el pasado lunes 29 de diciembre, cuando se movilizaba en una moto como parrillero en el barrio Santo Domingo Savio, comuna 1 de Medellín.

Si bien el hecho quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el sector, un arbusto no permite visualizar a totalidad el ataque con el arma de fuego; no obstante, se alcanza a distinguir cuando la moto en la que se moviliza la víctima se detiene, él intenta bajar del vehículo y es ahí cuando el victimario, que viene justo detrás en otra motocicleta, aprovecha y le propina varios disparos.

El video rápidamente se hizo viral, e incluso, la noticia que se difundió fue que García Hernández había fallecido en el lugar de los hechos, pero no fue así. Fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, sin embargo, ante la gravedad de las heridas, falleció al siguiente día.

De acuerdo con información extraoficial y bajo el criterio de presunción, una de las hipótesis es que, al parecer, el día antes de lo sucedido, es decir, el 28 de diciembre, hubo una riña en la cancha Granizal en la que Andrés no habría tomado partido, pero algunos de los presentes habrían quedado con ciertas rencillas ante él, lo que, presuntamente, fue el detonante de lo que ocurrió al día siguiente.

Las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables de tal crimen y determinar las razones que llevaron a los implicados a cometer este asesinato.

La comuna 1 Popular, en 2025, sumó 18 homicidios, 8 más que los registrados en 2024.

