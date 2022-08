Pero los desplantes de Petro no son nuevos; incluso, su círculo íntimo dice que suelen ser comunes en él. No obstante, la diferencia es que ahora no es un senador de oposición que dice velar por lo intereses de un sector de la sociedad, sino un mandatario que lleva las riendas de la Nación y que tiene la obligación de rendirles cuentas a los 11,2 millones de ciudadanos que lo eligieron y a los más de 10,5 millones que no respaldaron su propuesta en las urnas.

Incluso, antes de asumir el poder, Petro protagonizó una seguidilla de inasistencias a eventos sin dar una explicación clara (ver Línea de tiempo). La primera fue el pasado 12 de julio en Plaza Mayor, en Medellín, donde lo esperaban los integrantes de la bancada legislativa del Pacto Histórico. Después de esperarlo toda la jornada para una videollamada, este nunca apareció. Las dos versiones que se manejaron fueron problemas de conexión y una rabieta.

El siguiente desplante como presidente electo se lo hizo el 2 de agosto a 917 alcaldes que lo estaban esperando en el Hotel Tequendama, en Bogotá. Allí también hubo versiones poco claras, pues se dijo que hubo un cruce en su agenda y luego se aseguró que estaba con una comisión de expertos que analizaba el empalme de seguridad nacional.

El otro incumplimiento también se registró el pasado martes. Primero se anunció desde Palacio su presencia a las 8:30 de la mañana en la posesión de sus ministros Néstor Osuna (Justicia) y Luis Luna (Ciencia); después, ordenó que se moviera el evento para las 3:00 de la tarde. Y luego desde Palacio anunciaron que se movería para el miércoles a las 8:00 de la mañana, pero se realizó con 50 minutos de retraso porque Petro llegó tarde.

Los nombramientos fallidos

El Presidente también ha tenido salidas en falso con sus nombramientos. El primero y más controversial fue el de Mery Gutiérrez, cuya designación como ministra TIC sigue en vilo por un conflicto de interés relacionado con una demanda suya contra el Estado, por $45.000 millones. ‘La U’ ya mandó una nueva terna para que Petro descarte a Gutiérrez y elija otra hoja de vida.