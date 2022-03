Al preguntarle a los ciudadanos si creen que Colombia está en riesgo de terminar igual que Venezuela, en los tres ámbitos anteriormente mencionados, el más reciente resultado de #LaGranEncuesta, una medición que realiza la firma YanHaas para una alianza de once medios incluido EL COLOMBIANO, se evidencia una alta preocupación .

El 66 % cree que Colombia está en riesgo de terminar social, política y económicamente igual que Venezuela. Es decir, que solo un 31% cree que no está en riesgo. Un 3% respondió que no sabe/ no responde.

Esta medición, de acuerdo con la ficha técnica de YanHaas, se ejecutó entre el 14 y el 19 de marzo y se realizaron 1.236 encuestas en 60 municipios. Se estima que su margen de error es del 3,2 por ciento.

En #LaGranEncuesta Gustavo Petro lidera la intención de voto para la Presidencia de la República con un 37 %, lo que significa un aumento de 10 puntos en comparación a la medición anterior, de enero de 2022. En segundo lugar, quedó Federico Gutiérrez con un 19 %, con un aumento de 16 puntos.