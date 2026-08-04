Uribe responde a rumores sobre no asistir a la posesión de De la Espriella: “no tiene reserva política alguna”

En medio de las tensiones que siguen a flote entre el Centro Democrático y el nuevo bloque político que comienza a consolidarse alrededor del presidente electo,Abelardo de la Espriella, empezó a correr el rumor de que el expresidente Álvaro Uribe no iría a la posesión presidencial, pese a que lo habían invitado. Y es que, al ser consultado por el evento en Cali en entrevista con Caracol Radio, Uribe respondió que aún no estaba seguro de asistir, lo que dio pie a versiones según las cuales habría decidido marginarse del acto. Sin embargo,el Centro Democrático salió posteriormente a desmentir esas interpretacionesmediante un comunicado divulgado en su cuenta de X. En contexto: ”Nos toca trabajar mucho. Vamos a ver si este viejito todavía es capaz”: Uribe tras la creación del partido de Abelardo En el pronunciamiento, la colectividad hizo tres precisiones: que Uribe agradece la invitación directa que le hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella; que no tiene ninguna reserva política frente al evento; y que su asistencia dependerá de factores relacionados con su seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta.

Las declaraciones se producen mientras crecen las señas sobre una eventual reorganización de la derecha en Colombia. Pero en medio de esto sigue la relación amable entre el Centro Democrático y el nuevo gobierno, al punto de que el partido sigue dentro de la coalición de gobierno en el Congreso y se ha mostrado afín a varias iniciativas que impulsaría De la Espriella.

¿Quiénes están invitados y confirmados para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

Hasta ahora está confirmado que el rey Felipe VI de España asistirá a la ceremonia de investidura. También se suman los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana). Además, fueron invitados el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala; los cancilleres de Israel, Suecia y Brasil; y delegaciones de México, Estados Unidos, Alemania, Portugal y Corea del Sur. En contraste, el expresidente Juan Manuel Santos no recibió invitación para el acto, mientras que Ernesto Samper confirmó que tampoco fue convocado. “Acabo de enterarme de la noticia de que no estaré invitado a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, en Cali. Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo –o un uniforme militar–, un pasaje a Cali y una noche de hotel. Prefiero ir a bailar salsa en el Petronio y con la gente”, dijo Samper.

El rumbo que tomará el Centro Democrático

En la misma entrevista en Caracol Radio, Uribe fue consultado sobre la posibilidad de que dirigentes del Centro Democrático migren hacia Salvación Nacional y sobre los rumores de que la senadora María Fernanda Cabal impulse un nuevo partido político. Todo esto apenas un día después de que Defensores de la Patria, movimiento con el que De la Espriella llega a la Presidencia, recibiera la personería jurídica por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso que fortalece su independencia política y lo convierte en un nuevo competidor dentro de ese espectro. “Nos toca trabajar mucho, vamos a ver si la cédula me permite trabajar. Si el viejito que le habla todavía es capaz”, respondió el exmandatario, quien insistió en que el Centro Democrático seguirá defendiendo las banderas que, a su juicio, han caracterizado al partido desde su creación. Uribe aseguró que continuará promoviendo la seguridad democrática, el emprendimiento privado, un Estado “pequeño y austero”, la generación de empleo, las ayudas sociales y lo que denominó una “economía fraterna”. Además, sostuvo que esos principios no son exclusivos de una corriente de derecha, sino que pueden convocar a distintos sectores políticos. Sus declaraciones llegan pocos días después de la controversia generada por la senadora Paloma Valencia, quien afirmó durante una conferencia del partido el fin de semana que el Centro Democrático no debería definirse bajo la etiqueta de “derecha”. Sus palabras abrieron un nuevo debate interno sobre la identidad ideológica del partido, en un momento en que la aparición de nuevas fuerzas políticas cercanas al presidente electo comienza a reconfigurar ese espacio político y a disputar el mismo electorado sobre todo de cara a las elecciones regionales de 2027. Siga leyendo: ¿Qué es la Renovación Católica Carismática, el movimiento detrás del retiro espiritual que hizo Abelardo de la Espriella? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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