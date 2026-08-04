Uribe responde a rumores sobre no asistir a la posesión de De la Espriella: “no tiene reserva política alguna”

En medio de las tensiones que siguen a flote entre el Centro Democrático y el nuevo bloque político que comienza a consolidarse alrededor del presidente electo,Abelardo de la Espriella, empezó a correr el rumor de que el expresidente Álvaro Uribe no iría a la posesión presidencial, pese a que lo habían invitado.
Y es que, al ser consultado por el evento en Cali en entrevista con Caracol Radio, Uribe respondió que aún no estaba seguro de asistir, lo que dio pie a versiones según las cuales habría decidido marginarse del acto. Sin embargo,el Centro Democrático salió posteriormente a desmentir esas interpretacionesmediante un comunicado divulgado en su cuenta de X.
En contexto: ”Nos toca trabajar mucho. Vamos a ver si este viejito todavía es capaz”: Uribe tras la creación del partido de Abelardo
En el pronunciamiento, la colectividad hizo tres precisiones: que Uribe agradece la invitación directa que le hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella; que no tiene ninguna reserva política frente al evento; y que su asistencia dependerá de factores relacionados con su seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta.