La aprobación de Donald Trump cae al 32 %: es el segundo presidente más impopular en la historia de EE. UU.

A poco más de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump atraviesa su peor momento de popularidad desde que regresó a la Casa Blanca. Tres de las principales encuestas nacionales sitúan su nivel de aprobación entre el 32 % y el 34 %, cifras que, según recopilaciones históricas, solo son superadas por las que registró Richard Nixon en los días previos a su renuncia por el escándalo de Watergate.
De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, Trump cuenta con un 32 % de aprobación y un 58 % de desaprobación. Por su parte, CNN ubica su respaldo en el 34 %, mientras que un sondeo de Associated Press (AP)-NORC lo sitúa en el 33 %, con un rechazo del 66 %. Los resultados muestran un evidente deterioro sostenido frente a mediciones anteriores y han encendido las alarmas dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato.
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El panorama también quedó reflejado en el promedio de encuestas de The Economist, que calcula un índice neto de aprobación de -25: el 35 % aprueba la gestión de Trump, el 60 % la desaprueba y el 4 % permanece indeciso. La publicación británica señala que es el peor registro del mandatario desde que inició su segundo mandato.