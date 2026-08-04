La aprobación de Donald Trump cae al 32 %: es el segundo presidente más impopular en la historia de EE. UU.

A poco más de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump atraviesa su peor momento de popularidad desde que regresó a la Casa Blanca. Tres de las principales encuestas nacionales sitúan su nivel de aprobación entre el 32 % y el 34 %, cifras que, según recopilaciones históricas, solo son superadas por las que registró Richard Nixon en los días previos a su renuncia por el escándalo de Watergate. De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, Trump cuenta con un 32 % de aprobación y un 58 % de desaprobación. Por su parte, CNN ubica su respaldo en el 34 %, mientras que un sondeo de Associated Press (AP)-NORC lo sitúa en el 33 %, con un rechazo del 66 %. Los resultados muestran un evidente deterioro sostenido frente a mediciones anteriores y han encendido las alarmas dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato. Entérese: Trump acusa a las petroleras de ganar “demasiado dinero” gracias a la guerra con Irán El panorama también quedó reflejado en el promedio de encuestas de The Economist, que calcula un índice neto de aprobación de -25: el 35 % aprueba la gestión de Trump, el 60 % la desaprueba y el 4 % permanece indeciso. La publicación británica señala que es el peor registro del mandatario desde que inició su segundo mandato.

Una comparación histórica poco favorable: las encuestas muestran que Trump se acerca al récord negativo de Richard Nixon

Según los registros históricos citados por The New York Times y las series de Gallup, ningún presidente estadounidense había llegado a este punto de su segundo mandato con cifras tan bajas de aprobación, excepto Richard Nixon. Mientras Trump ronda entre el 32 % y el 34 % de respaldo, Bill Clinton tenía un 64 % de aprobación en este mismo momento de su presidencia; Ronald Reagan, un 61 %; Dwight Eisenhower, un 58 %; Barack Obama, un 43 %; Harry Truman, un 39 %, y George W. Bush, un 37 %. El corresponsal jefe de The New York Times en la Casa Blanca, Peter Baker, recordó que Nixon registraba apenas un 24 % de aprobación cuando enfrentaba el escándalo de Watergate y estaba a pocos días de renunciar en agosto de 1974. Lea más: El último viaje que busca Petro antes de dejar la Casa de Nariño: ahora quiere ir a EE. UU.

Economía en crisis y guerra con Irán: las razones de la caída de Trump

Las encuestas coinciden en que el deterioro de la imagen del mandatario está ligado principalmente a la economía y a la prolongación de la guerra con Irán. Según Quinnipiac, el 71 % de los estadounidenses considera que la situación económica es regular o mala y casi la mitad afirma estar peor económicamente que hace un año. Otro sondeo de The Washington Post-Ipsos, encontró que el 65 % desaprueba el manejo económico del presidente y que la mayoría espera un empeoramiento de las condiciones durante el próximo año.

El aumento en el costo de vida también pesa en la percepción ciudadana, pues cerca del 65 % considera que los alimentos son poco asequibles para su presupuesto familiar. A esto se suma el conflicto con Irán. Según CNN, solo el 28 % aprueba la forma en que Trump ha manejado la guerra y el 74 % considera que el mandatario no tiene un plan claro para enfrentarla. Apenas una cuarta parte cree que los costos del conflicto han valido la pena, mientras que casi tres de cada cuatro estadounidenses aseguran sentir el impacto del aumento del precio de la gasolina. El sondeo de AP-NORC mostró que el rechazo a la guerra sigue creciendo; la mayoría de los estadounidenses considera que el conflicto no ha valido la pena y la aprobación de la gestión de Trump cayó seis en apenas un mes. Lea también: ¿Le hicieron el feo a Trump? Con Biden, Clinton y Bush, Obama inaugura su centro presidencial en EE. UU.

Trump rechaza las encuestas

Pese a los resultados, Trump ha desestimado las encuestas. A través de su red social Truth Social calificó los sondeos difundidos por los medios como “deshonestos” y aseguró que sus niveles reales de aprobación “son los más altos que han existido”. En la misma publicación, defendió su gestión al destacar los recortes de impuestos, la creación de empleo, la inversión extranjera, el control de la frontera, su política hacia Irán y Venezuela, y concluyó con un llamado a votar por el Partido Republicano.

Más allá de la imagen del presidente, las encuestas muestran señales que inquietan al Partido Republicano. Según un estudio de The Washington Post-Ipsos, los demócratas tienen una mayor disposición a acudir a las urnas en las elecciones legislativas, mientras que parte del electorado republicano —especialmente quienes no se identifican plenamente con el movimiento MAGA— muestra menor entusiasmo por participar. Analistas citados por medios estadounidenses advierten que la alta polarización y los cambios en los mapas electorales podrían amortiguar el impacto de la baja popularidad presidencial. No obstante, también coinciden en que un nivel de aprobación cercano al 32 % representa una señal de alerta, ya que sugiere que Trump no solo estaría perdiendo apoyo entre independientes, sino también dentro de sectores de la coalición que lo llevó nuevamente a la Casa Blanca. Por ahora, la incertidumbre permanece. Las elecciones legislativas de noviembre serán la primera gran prueba para medir si la caída en la popularidad de Trump tendrá un impacto real en el mapa político de Estados Unidos. Siga leyendo: Trump acusa a las petroleras de ganar “demasiado dinero” gracias a la guerra con Irán Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas:

Las encuestas más recientes sitúan la aprobación de Donald Trump entre el 32 % y el 34 %. Los sondeos fueron realizados por Quinnipiac, CNN y AP-NORC, y reflejan uno de los niveles más bajos de su carrera política.

Las encuestas más recientes sitúan la aprobación de Donald Trump entre el 32 % y el 34 %. Los sondeos fueron realizados por Quinnipiac, CNN y AP-NORC, y reflejan uno de los niveles más bajos de su carrera política.

Las encuestas más recientes sitúan la aprobación de Donald Trump entre el 32 % y el 34 %. Los sondeos fueron realizados por Quinnipiac, CNN y AP-NORC, y reflejan uno de los niveles más bajos de su carrera política.

Las encuestas más recientes sitúan la aprobación de Donald Trump entre el 32 % y el 34 %. Los sondeos fueron realizados por Quinnipiac, CNN y AP-NORC, y reflejan uno de los niveles más bajos de su carrera política.

Las encuestas más recientes sitúan la aprobación de Donald Trump entre el 32 % y el 34 %. Los sondeos fueron realizados por Quinnipiac, CNN y AP-NORC, y reflejan uno de los niveles más bajos de su carrera política.