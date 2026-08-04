Minuto a minuto: así asesinaron a empresario aguacatero en mall de Envigado

Después de llevar a sus hijos a un hogar infantil en Envigado, el empresario Julián Escobar Jiménez llegó en su camioneta al mall Viva Las Palmas. Parqueó el vehículo y retiró dinero de un cajero. Después de cuatro minutos, este hombre se dirigía hacia su camioneta cuando los sicarios lo asesinaron afuera del carro. La muerte de este empresario exportador, de 38 años, ocurrió a las 8:25 de la mañana del pasado lunes en el kilómetro 17 de la vía Las Palmas, en el Alto de las Palmas, en Envigado, luego de que los homicidas le dispararan en 24 oportunidades, de acuerdo con los reportes judiciales.

Según los registros del caso, Escobar Jiménez salió de su apartamento, en el barrio Terracina, de Envigado, y llevó a sus hijos sobre las 6:30 de la mañana a la guardería. Después de hacer varias diligencias, sobre las 8:15 de la mañana se dirigió hacia este mall comercial, donde estacionó su camioneta en uno de los parqueaderos, a eso de las 8:21 de la mañana. De inmediato se dirigió hacia uno de los cajeros que había en esta zona para retirar dinero y caminó hacia su camioneta, después de cuatro minutos, entre hacer este trámite bancario y quedarse esperando en el lugar. Entérese: Asesinaron a hombre que se bajó de una camioneta blindada en un mall comercial, en Envigado: lo habrían citado Mientras este empresario llegaba al mall comercial y hacía sus trámites, dos personas en un Renault Logan, con placa falsificada, estaban parqueadas, según testigos, de manera sospechosa. Tanto así que los vigilantes del lugar se les acercaron y fueron intimidados con armas de fuego, según los registros de las autoridades. La situación habría sido reportada a las unidades del cuadrante de la Policía Nacional. Cuando iba a montarse a su camioneta, una Toyota TXL blindada, los dos hombres que iban en el Renault Logan descendieron del mismo con sus cabezas cubiertas con cascos integrales de motocicleta.

En este carro particular se movilizaron los homicidas de este empresario y lo abandonaron en la glorieta de Sancho Paisa, a un kilómetro del sitio del ataque. Lo dejaron encendido. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ

Ambos, sin mediar palabra, sacaron armas de fuego y comenzaron a dispararle a Escobar Jiménez en la cabeza, el cuello, la oreja, en pecho y uno de sus brazos. Luego de ocasionarle la muerte en el sitio, estos hombres abordaron el vehículo y a un kilómetro exacto de distancia, en la glorieta de Sancho Paisa, se bajaron del carro en cuestión, dejándolo abandonado y encendido.

¿Qué se sabe de los sicarios que atacaron al empresario?

Acto seguido, los dos hombres abordaron un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Medellín-El Retiro y, después de 16,5 kilómetros de recorrido, se bajaron del vehículo en la vereda Carrizales, del municipio de El Retiro, para escabullirse del accionar de las autoridades. Las investigaciones de las autoridades habrían dado cuenta de que el vehículo salió del municipio de Bello sobre las 5:30 de la mañana y, después de transitar por varias zonas de la ciudad, este fue visto en la vía Las Palmas desde las 7:00 de la mañana, por lo que se investiga si estaban pendientes de los movimientos de Escobar Jiménez. Tras el crimen, se conoció que este empresario habría sido citado en este mall comercial, versión que está siendo confirmada por las autoridades con base en los videos de seguridad, además de los dos celulares que llevaba el fallecido al momento del ataque. También se tratará de tener claridad sobre si los criminales pertenecerían a grupos criminales de Bello, con base en estos reportes judiciales. Le puede interesar: En aparente ataque de celos asesinaron a un suboficial del Ejército en una casa de Robledo, Medellín En medio de la inspección judicial, efectuada por los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, los investigadores encontraron 21 vainillas de calibre 9 milímetros percutidas, las cuales provendrían de las armas utilizadas para perpetrar este ataque. En cuanto a los móviles del ataque, las autoridades manejan algunas hipótesis con base en investigaciones y declaraciones de familiares y allegados, pero hasta el momento no hay una versión contundente. Se investiga si tendría alguna relación con la exportadora de aguacate hass que había fundado en 2021 en el municipio de Guarne.

Esta empresa fue bautizada como Coltrópicos, la cual en 2022 hizo su primera exportación y actualmente lleva esta fruta a Estados Unidos y Europa, totalizando cerca de 300 envíos de contenedores, según el historial. Avanzaba en negociaciones para llegar al mercado asiático. La planta de Coltrópicos, en la autopista Medellín-Bogotá, en Guarne, es considerada una de las de mayor eficiencia sostenible, tanto en el consumo ambiental como en las estrategias para preservar este aguacate. Se estima que trabajan más de 100 personas, con un 70% de personal femenino. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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