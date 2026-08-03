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Abogada de Eva Ferrer confirma la voz de los audios y anuncia demandas contra Verónica Alcocer

La defensa de Ferrer aseguró que las grabaciones fueron obtenidas de forma ilegal y reveló que ya existen procesos judiciales por presuntas deudas y maltrato económico, psicológico y social que habría sufrido Eva Ferrer.

  • En el círculo inferior derecho aparece María Soledad Morales, abogada de Ferrer, quien confirmó que la voz de los audios es de su clienta, Eva Ferrer. Foto: Presidencia / Cortesía / Captura de video Blu Radio
    En el círculo inferior derecho aparece María Soledad Morales, abogada de Ferrer, quien confirmó que la voz de los audios es de su clienta, Eva Ferrer. Foto: Presidencia / Cortesía / Captura de video Blu Radio
El Colombiano
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hace 1 hora
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La polémica por los audios atribuidos a Eva Ferrer, exconsejera presidencial y antigua colaboradora de Verónica Alcocer, sumó un nuevo capítulo este lunes 3 de agosto. En una entrevista radial con Mañanas Blu, la abogada de Ferrer confirmó que la voz que se escucha en las grabaciones difundidas por la revista Semana corresponde a su clienta.

Los audios, divulgados el pasado fin de semana, incluyen señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro. En ellos se mencionan supuestos testaferros, recursos de campaña, gastos personales y otros hechos que, de comprobarse, tendrían implicaciones judiciales. Sin embargo, la defensa de Ferrer sostuvo que las conversaciones fueron grabadas sin autorización, aparentemente dentro de su vivienda.

En contexto: “Verónica tiene de testaferros a varios primos. Es una banda de criminales”: Eva Ferrer, amiga de Alcocer, habla de supuesta red de corrupción

“Aquí se están vulnerando los derechos de nuestra cliente, el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, afirmó la abogada María Soledad Morales.

Aunque inicialmente evitó confirmar la autenticidad de la voz, más adelante en la entrevista reconoció que sí corresponde a Ferrer: “Sí es la voz de Eva, pero estamos en un proceso de investigación con peritos, revisando una cantidad de cosas”, señaló.

Según Morales, todo apunta a que las conversaciones fueron registradas hace entre cuatro y cinco meses, mientras Ferrer hablaba de manera privada con “una persona de su confianza”. La abogada aseguró que todavía desconocen quién hizo la grabación y que adelantan una investigación para establecer cómo se produjo la filtración: “Fueron grabados sin su consentimiento, sin su autorización y sin su conocimiento (...) En su casa puede hablar lo que quiera. Estos audios fueron sustraídos de forma ilegal”, sostuvo.

Lea más: “No corresponden a la realidad”: Alcocer respondió a las acusaciones hechas por su examiga Eva Ferrer

Durante la entrevista también salió a la luz que la exfuncionaria mantiene varios procesos judiciales abiertos. La abogada indicó que uno de ellos involucra a Verónica Alcocer, al consultor español Manuel Grau y a la Corporación Centro de Pensamiento Progresista Colombia Humano, por una presunta obligación económica incumplida.

Según la defensa, el monto reclamado asciende actualmente a 600 millones de pesos, cifra que incluye capital e intereses: “Le dejaron de pagar y simplemente la dejaron tirada en Colombia”, dijo Morales.

La jurista explicó que el reclamo corresponde a una relación civil y comercial y no a un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Además, mencionó otros procesos contra particulares por presuntos préstamos de dinero que, según habló, nunca fueron devueltos.

Aunque los periodistas de Blu Radio preguntaron si Ferrer pondrá en conocimiento de las autoridades las afirmaciones que aparecen en los audios —entre ellas referencias a presuntos recursos de campaña y posibles hechos de corrupción—, la abogada evitó responder de fondo: “Eso lo estamos valorando en este momento”, dijo.

Lea también: Petro niega las versiones contra su exesposa Verónica Alcocer: “no es cierta la calumnia”

Tampoco confirmó que su clienta tenga pruebas para sustentar las afirmaciones sobre supuestos aportes económicos durante la campaña presidencial o sobre los gastos atribuidos a Alcocer.

Cómo terminó la relación entre Eva Ferrer y Verónica Alcocer tras iniciar el Gobierno Petro

Otro de los puntos abordados fue la relación entre Ferrer y Verónica Alcocer. Aunque la defensa rechazó que ambas fueran “mejores amigas”, sí reconoció que existió un vínculo laboral que terminó poco tiempo después del inicio del gobierno: “Era una relación contractual. Al segundo mes de haber sido nombrada primera dama, esa relación se acabó completamente”, afirmó Morales. La abogada añadió que, tras esa ruptura, Ferrer quedó sin ingresos y decidió permanecer en Colombia.

La entrevista también abordó el llamado grupo de los “catalanes”, integrado por personas cercanas a Verónica Alcocer durante la campaña y los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro.

Al ser consultada sobre la relación entre Eva Ferrer, Manuel Grau y otras personas de ese grupo, la abogada María Soledad Morales evitó profundizar en el tema y afirmó que desconoce cómo se conformó esa relación: “Lo único que puedo decirles es que Eva se encuentra en Colombia y está tranquila en Colombia. No tengo ni idea de cómo se forma esa relación entre ellos y, a su vez, entre la señora Verónica Alcocer”, respondió.

Le puede interesar: Acusan al catalán Manuel Grau, cercano a Verónica Alcocer, de presunta estafa con proyecto en Bogotá

La defensa asegura que Eva Ferrer fue víctima de maltrato económico, psicológico y social

La abogada Soledad Morales aseguró que Eva Ferrer sufrió maltrato económico, psicológico y social tras su salida del entorno de Verónica Alcocer, hechos que, motivaron varias acciones judiciales.

La jurista afirmó que Ferrer dejó de recibir los pagos acordados por el trabajo que desempeñaba como asesora y que esa situación la dejó sin recursos para mantenerse en Colombia: “Eva ha sido maltratada desde todo punto de vista: económico, psicológico y social”, y agregó que su clienta “quedó sin reputación profesional”.

Según la abogada, su clienta fue apartada, dejó de percibir ingresos y tuvo que recurrir al apoyo de su familia para permanecer en el país mientras reclamaba el dinero que le adeudaban.

“Cuando la aislaron, la sacaron y no le pagaron, Eva quedó sin dinero (...) Sobrevivió con la ayuda de su familia porque dijo: ‘Yo necesito que me paguen la plata que presté, la plata que me deben y yo no me voy de acá hasta que me paguen’”, relató.

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La defensa señaló que estos hechos hacen parte de los procesos civiles y penales que actualmente adelanta Ferrer para reclamar las obligaciones económicas que considera pendientes y los perjuicios que le ocasionó la ruptura de esa relación laboral.

Siga leyendo: “Nos hizo mucho daño como familia”: exesposa de Petro habló de “humillaciones” de Verónica Alcocer

Bloque de preguntas y respuestas:

La abogada de Eva Ferrer, María Soledad Morales, confirmó durante que la voz de los audios corresponde a su clienta. No obstante, insistió en que las grabaciones habrían sido obtenidas de manera ilegal y que ese aspecto debe ser investigado.
¿Qué procesos judiciales anunció la abogada de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer?
La defensa de Eva Ferrer afirmó que existe un proceso contra Verónica Alcocer, el consultor español Manel Grau y la Corporación Centro de Pensamiento Progresista Colombia Humano por una presunta obligación económica incumplida. Según la abogada, el reclamo asciende a 600 millones de pesos, incluyendo capital e intereses.
¿Por qué la defensa de Eva Ferrer dice que los audios fueron obtenidos ilegalmente?
Porque, según la abogada, las grabaciones habrían sido realizadas sin el consentimiento, autorización o conocimiento de Ferrer, aparentemente dentro de su vivienda. La defensa sostiene que se vulneraron derechos como la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.
La abogada de Eva Ferrer, María Soledad Morales, confirmó durante que la voz de los audios corresponde a su clienta. No obstante, insistió en que las grabaciones habrían sido obtenidas de manera ilegal y que ese aspecto debe ser investigado.
¿Qué procesos judiciales anunció la abogada de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer?
La defensa de Eva Ferrer afirmó que existe un proceso contra Verónica Alcocer, el consultor español Manel Grau y la Corporación Centro de Pensamiento Progresista Colombia Humano por una presunta obligación económica incumplida. Según la abogada, el reclamo asciende a 600 millones de pesos, incluyendo capital e intereses.
¿Por qué la defensa de Eva Ferrer dice que los audios fueron obtenidos ilegalmente?
Porque, según la abogada, las grabaciones habrían sido realizadas sin el consentimiento, autorización o conocimiento de Ferrer, aparentemente dentro de su vivienda. La defensa sostiene que se vulneraron derechos como la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.
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