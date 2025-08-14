x

Una discusión por solo $5.000 pesos terminó en asesinato: joven de 22 años habría sido apuñalado por su jefe en Bogotá

La víctima mantuvo un altercado con su jefe por un descuadre de cinco mil pesos, situación que habría desencadenado el crimen.

  • Daniel Felipe Suárez Zapata, de 22 años, murió tras recibir una puñalada en el pecho presuntamente a manos de su jefe en Bogotá. Imagen de referencia. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

La disputa por un faltante de apenas cinco mil pesos terminó en tragedia en Bogotá. Daniel Felipe Suárez Zapata, un joven de 22 años que trabajaba como tramitador en un local de tránsito del barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, fue asesinado tras una discusión con su jefe.

Según relataron familiares, el incidente ocurrió hacia las 11:00 de la mañana del martes 5 de agosto. Felipe y su empleador discutieron inicialmente por mensajes de WhatsApp debido a la supuesta ausencia de una impronta en un trámite.

Cuando finalmente se encontraron en persona, la situación escaló rápidamente. “Felipe le insistió en que se calmara y que él le pagaba los $5.000, pero el jefe sacó un cuchillo y lo hirió en el pecho”, contó su tía Marcela a Alerta Bogotá. Se conoció que la víctima había mantenido una relación de amistad con el presunto agresor.

Lea más: “Si no conoce Bogotá, no puede saberlo”: Petro sobre declaración de Trump de que “es de los peores lugares en la Tierra”

A pesar de la herida, Felipe logró desplazarse por sus propios medios hasta el hospital de Chapinero, donde fue remitido a otra institución médica de la capital del país. Allí, alcanzó a señalar a su agresor.

Aunque durante más de tres horas intentaron salvarle la vida, el cuchillo había perforado un pulmón y cortado una arteria, por lo que a las 6:40 p. m. del mismo día, el joven sufrió un paro respiratorio y falleció.

Al día siguiente del homicidio, el local estaba abierto, funcionando normalmente y atendido por la esposa del jefe, de acuerdo con el relato de la familia de Felipe.

Según denuncia la familia, el presunto responsable del crimen está prófugo, por lo que la Fiscalía se encuentra investigando sobre el caso para dar con el paradero de este hombre.

