Seven Seven abrió oportunidades de empleo en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cali

Una marca con sello creativo

Seven Seven nació en Colombia en 2011 como una propuesta inspirada en el arte, el diseño y las tendencias globales, bajo el lema “Crea tu propio estilo”. Con más de 90 tiendas en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá, la marca se ha consolidado como un referente en moda joven y ha fortalecido su identidad con colaboraciones especiales junto a talentos locales.

Ciudades con vacantes disponibles

Actualmente, la compañía busca personal para trabajar en: - Medellín. - Bogotá. - Bucaramanga. - Ibagué. - Cali. Los perfiles requeridos varían según el área, pero en general la empresa valora habilidades como orientación al cliente, proactividad, trabajo en equipo y afinidad con el mundo de la moda. Conozca también: Patprimo tiene más de 250 ofertas de empleo en el país; así puede postularse a una vacante con ellos

Vacantes más destacadas en Seven Seven

Asesor rotativo corner en Bogota

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.600.000. Requerimientos del puesto: - Asesoría comercial y venta de productos . -Encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre las prendas y accesorios de la Tienda -Debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas. -Encargado de apoyar todas las funciones operativas del almacén, (caja, orden, limpieza y surtido del almacén y bodega) Requisitos: - Experiencia previa en posiciones de vendedor, asesor o promotor - Habilidad para liderar y manejar personal. - Excelente trato hacia el cliente. - Dominio de herramientas ofimáticas. Aplique aquí.

Auxiliar operativo (Bucaramanga)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000. Responsabilidades: - Asesorar a nuestros clientes en la compra de prendas y colecciones. - Construir relaciones sólidas y fidelizar clientes. - Brindar información clara sobre los productos. - Cumplir metas de venta propias. Requisitos: - Ser bachiller. - Experiencia entre 6 meses y 1 año en ventas en marcas similares y servicio al cliente en punto de venta. - Excelente actitud, pasión por la moda y gusto por trabajar en equipo. - Disponibilidad para turnos rotativos. Postúlese en este enlace.

Auxiliar operativo (Medellín)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000. Responsabilidades: - Recibir, surtir y organizar mercancía. - Apoyar en caja, limpieza, orden y surtido. - Realizar inventarios. - Brindar una excelente atención al cliente. Lea más: ¿Qué es el Empleo Fest y cómo participar en la feria laboral con 10.000 vacantes en Medellín? Requisitos: - Bachillerato terminado. - Un año de experiencia en ventas, servicio al cliente o bodega. - ¡Ganas de aprender y crecer!. Envíe la hoja de vida.

Asesor de ventas sabatino (Medellín)

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.700.000. Requisitos: El candidato ideal deberá cumplir con las siguientes habilidades: - Ventas: debe tener experiencia previa en procesos comerciales, ejecución de estrategias de ventas, prospección de nuevos clientes, negociación y cierre de ventas. Servicio al cliente: debe contar con habilidades para establecer relaciones sólidas con los clientes, atender sus necesidades y buscar su satisfacción con nuestros productos. - Asesoría comercial: será el encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre los productos que ofrecemos. - Comunicación efectiva: debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas. Además, el candidato deberá contar con los siguientes requisitos: - Ser bachiller. - Experiencia mínima de 6 meses a un año en ventas y servicio al cliente. Conozca más detalles aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Seven Seven?