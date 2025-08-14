EXCLUSIVO: Juez de segunda instancia confirmó la libertad de “Yordi” y de supuestas testaferras de “Douglas” y “la Terraza”

El Juzgado 18 Penal del Circuito de Medellín, con funciones de conocimiento, confirmó en segunda instancia la decisión judicial de no enviar a la cárcel a un jefe histórico de “la Terraza” ni a tres mujeres que habían sido señaladas como testaferras de la organización criminal.

El fallo se produjo en respuesta a una apelación de la Fiscalía, que en la audiencia de control de garantías había imputado a esas cuatro personas por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, pero el juez de primera instancia no aceptó mandarlas a prisión.

Los beneficiarios con la nueva decisión fueron Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), antiguo líder de la banda, quien quedó en libertad; y Diana Marcela Olaya Galeano, cuya única restricción es no poder salir del país. Ella es la exesposa de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), líder de “la Terraza” y principal vocero de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional.

El fallo también cobijó a Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, viuda e hija de otro antiguo cabecilla de “la Terraza”, Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), quien fue asesinado en 2024 en Medellín. A ellas les fue ratificada la detención domiciliaria.