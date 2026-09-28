¿Por qué no han extraditado a ‘Papá Pitufo’? Fiscalía respondió sobre el proceso del señalado contrabandista

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, no ha podido ser extraditado a Colombia para responder por señalamientos de liderar una red de contrabando y lavado de dinero en Colombia, además de su posible financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La fiscal general Luz Adriana Camargo detalló las dificultades del proceso.

La jefa del ente acusador explicó en una entrevista con Noticias Caracol que la extradición del “zar del contrabando” no es un problema de falta de aval judicial, sino que tiene un freno administrativo desde Portugal.

Camargo resaltó ante el medio mencionado que la justicia ya autorizó la entrega de Marín en dos ocasiones; primero en España (2024) y posteriormente en Portugal (2025) a donde el procesado se desplazó.

“Hemos pedaleado la extradición, que ya no es un problema de autorización porque la extradición está concedida y está concedida desde hace rato”, dijo la fiscal. “Nosotros obtuvimos la extradición en el año 2024 con España, pero él se fue a Portugal y obtuvimos la extradición en Portugal en el año 2025”, agregó.

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“Desde mayo de 2025 estamos en un punto muerto, que es que los tribunales portugueses definan la solicitud de asilo que él formuló. Él sigue en Portugal y lo que detiene su extradición, que está autorizada por el poder judicial, es esa solicitud de asilo que no se ha definido”, relató Camargo.

Alias Papá Pitufo habría aprovechado su libertad condicional otorgada en España para trasladarse a Portugal, donde solicitó asilo político. Así exista una extradición aprobada por parte de la justicia colombiana, mientras no se resuelva esa solicitud de asilo en territorio luso no se puede avanzar en el proceso.

Marín Buitrago se expone en Colombia a penas de hasta 27 años por presunto concierto para delinquir y ofrecer y entregar dádivas, dinero en efectivo, vehículos y pagos a funcionarios públicos para facilitar sus operaciones ilegales.