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¿Por qué no han extraditado a ‘Papá Pitufo’? Fiscalía respondió sobre el proceso del señalado contrabandista

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a los obstáculos que ha tenido la extradición de Diego Marín, señalado de ser el líder de la red de contrabando y lavado de activos más grande del país, además de su relación con la financiación de la campaña de Petro.

  • La fiscal, Luz Adriana Camargo, explicó las razones por las cuales Diego Marín Buitrago, “Papá Pitufo”, no ha podido ser trasladado desde Portugal a Colombia. Fotos: Colprensa y Cortesía
    La fiscal, Luz Adriana Camargo, explicó las razones por las cuales Diego Marín Buitrago, “Papá Pitufo”, no ha podido ser trasladado desde Portugal a Colombia. Fotos: Colprensa y Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, no ha podido ser extraditado a Colombia para responder por señalamientos de liderar una red de contrabando y lavado de dinero en Colombia, además de su posible financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La fiscal general Luz Adriana Camargo detalló las dificultades del proceso.

La jefa del ente acusador explicó en una entrevista con Noticias Caracol que la extradición del “zar del contrabando” no es un problema de falta de aval judicial, sino que tiene un freno administrativo desde Portugal.

Camargo resaltó ante el medio mencionado que la justicia ya autorizó la entrega de Marín en dos ocasiones; primero en España (2024) y posteriormente en Portugal (2025) a donde el procesado se desplazó.

“Hemos pedaleado la extradición, que ya no es un problema de autorización porque la extradición está concedida y está concedida desde hace rato”, dijo la fiscal. “Nosotros obtuvimos la extradición en el año 2024 con España, pero él se fue a Portugal y obtuvimos la extradición en Portugal en el año 2025”, agregó.

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“Desde mayo de 2025 estamos en un punto muerto, que es que los tribunales portugueses definan la solicitud de asilo que él formuló. Él sigue en Portugal y lo que detiene su extradición, que está autorizada por el poder judicial, es esa solicitud de asilo que no se ha definido”, relató Camargo.

Alias Papá Pitufo habría aprovechado su libertad condicional otorgada en España para trasladarse a Portugal, donde solicitó asilo político. Así exista una extradición aprobada por parte de la justicia colombiana, mientras no se resuelva esa solicitud de asilo en territorio luso no se puede avanzar en el proceso.

Marín Buitrago se expone en Colombia a penas de hasta 27 años por presunto concierto para delinquir y ofrecer y entregar dádivas, dinero en efectivo, vehículos y pagos a funcionarios públicos para facilitar sus operaciones ilegales.

La tesis de la Fiscalía es que al parecer, la organización criminal liderada por Diego Marín infiltró a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para ingresar masivamente cargamentos ilegales de calzado, textiles, cigarrillos y licores.

También, mediante un asesor, el señalado contrabandista intentó introducir a la campaña presidencial de Petro 500 millones de pesos, sin embargo, el equipo del expresidente ha sostenido que dicha entrega no se hizo efectiva.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué no han extraditado a alias Papá Pitufo desde Portugal a Colombia?
La extradición está autorizada, pero el proceso permanece detenido porque los tribunales portugueses aún no han resuelto la solicitud de asilo político presentada por Diego Marín Buitrago.
¿Cuándo fue autorizada la extradición de alias Papá Pitufo?
La extradición fue autorizada primero por España en 2024 y posteriormente por Portugal en 2025. Sin embargo, desde mayo de 2025 el trámite está frenado por la solicitud de asilo presentada en Portugal.
¿De qué delitos acusan a alias Papá Pitufo en Colombia?
Diego Marín Buitrago es señalado de liderar una red de contrabando y lavado de dinero, además de presunto concierto para delinquir y entrega de dádivas a funcionarios públicos para facilitar sus operaciones.
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