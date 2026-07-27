Autoridades de Cali y Valle celebran que posesión presidencial de De la Espriella sea allá y piden apoyo a sus necesidades

Las autoridades de Cali y Valle del Cauca festejaron que el presidente electo Abelardo de la Espriella haya escogido a la Sultana del Valle como la sede para el acto de posesión presidencial, y aprovecharon para solicitarle apoyo en la recuperación del orden público en la región.

La gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro, publicó un trino dándole la bienvenida a De la Espriella, indicando que su región “lo recibe con entusiasmo y con toda la disposición de trabajar unidos por la transformación de Colombia. Que Cali sea el punto de partida de la construcción de esa Patria Milagro en la que tantos colombianos depositaron su confianza es, sin duda, un gesto histórico y simbólico muy importante con nuestra ciudad y nuestro departamento”.

La funcionaria aprovechó el momento para pedirle que “atienda los clamores de seguridad del Valle y del suroccidente colombiano, que durante años no fueron escuchados por el actual Gobierno”.

Y resaltó dos cuestiones puntuales: “Que el Batallón de Alta Montaña de Jamundí sea una prioridad y que Cali sea la sede de su primer Consejo de Seguridad, en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, representa una respuesta concreta a las necesidades de nuestra región”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, comentó que la ciudad “ha esperado durante muchos años una mayor presencia del Gobierno Nacional, y que este acto se realice aquí ratifica su compromiso con nuestra ciudad, con el Valle del Cauca y con todo el suroccidente colombiano”.

El mandatario local indicó que para ese acto está disponible la sede de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), un edificio patrimonial, en el cual también podría despachar a futuro para “atender las necesidades de Cali, del Valle del Cauca y de Colombia”.

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