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Gobierno cambia reglas de generación y transmisión de energía: terceros podrán ejecutar obras si operadores incumplen

La medida también ordena incorporar obras estratégicas, fortalecer la ciberseguridad, modernizar la planeación de la expansión eléctrica y acelerar inversiones que permitan responder a fenómenos naturales, ataques informáticos y otros eventos de alto impacto que puedan afectar el servicio.

  • La resolución establece una hoja de ruta para que las entidades del sector identifiquen vulnerabilidades, incorporen obras prioritarias en los planes de expansión y desarrollen infraestructura con mayor capacidad de respuesta. Foto: Cortesía
    La resolución establece una hoja de ruta para que las entidades del sector identifiquen vulnerabilidades, incorporen obras prioritarias en los planes de expansión y desarrollen infraestructura con mayor capacidad de respuesta. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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El Gobierno Nacional expidió la Resolución 40333 de 2026, con la que establece por primera vez lineamientos de resiliencia para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el propósito de fortalecer la infraestructura eléctrica, anticipar riesgos y garantizar un suministro de energía seguro, confiable y continuo.

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La medida, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, busca preparar al sistema para responder a eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto, como fenómenos climáticos extremos, fallas técnicas, ataques cibernéticos y otras situaciones que puedan afectar la prestación del servicio.

La resolución establece una hoja de ruta para que las entidades del sector identifiquen vulnerabilidades, incorporen obras prioritarias en los planes de expansión y desarrollen infraestructura con mayor capacidad de respuesta frente a este tipo de contingencias.

Las medidas

Entre las principales disposiciones de la nueva regulación está la creación de una metodología nacional para identificar las vulnerabilidades del sistema eléctrico.

Además, ordena incorporar criterios de redundancia y resiliencia en el diseño de nuevas subestaciones y líneas de transmisión, fortalecer la ciberseguridad del sector eléctrico, definir planes de recuperación del servicio y ejecutar obras estratégicas que aumenten la capacidad y la confiabilidad de la red.

Entérese: Gobierno propone teletrabajo, clases en casa y 11 medidas más para ahorrar energía por El Niño

Otro de los cambios relevantes es que la normativa permitirá que terceros desarrollen proyectos de expansión cuando los operadores de red no ejecuten las obras requeridas dentro de los plazos establecidos. Con ello, el Gobierno busca acelerar las inversiones necesarias para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que la resolución busca preparar al país para enfrentar los desafíos actuales y futuros del sistema eléctrico.

Según el funcionario, la seguridad energética no debe depender únicamente de la capacidad de reaccionar ante las emergencias, sino también de anticipar los riesgos, fortalecer la infraestructura y asegurar que el suministro de energía continúe llegando de manera confiable a los hogares, las industrias y las diferentes regiones del país.

Palma agregó que la regulación también permitirá modernizar la planeación de la expansión eléctrica y consolidar una red más robusta frente al crecimiento de la demanda y los efectos del cambio climático.

El ministro sostuvo que la transición energética también implica construir un sistema más resiliente mediante la incorporación de criterios técnicos de clase mundial, orientados a reducir vulnerabilidades, fortalecer la ciberseguridad y promover inversiones que garanticen un servicio de energía más seguro, continuo y confiable para todos los colombianos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cambia con la Resolución 40333 de 2026 para el sistema eléctrico colombiano?
La resolución establece por primera vez lineamientos de resiliencia para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Entre los cambios están la identificación de vulnerabilidades, la incorporación de obras estratégicas en los planes de expansión, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la adopción de criterios de resiliencia en nuevas subestaciones y líneas de transmisión.
En qué casos terceros podrán ejecutar obras de expansión eléctrica?
La resolución permite que terceros desarrollen proyectos de expansión cuando los operadores de red no ejecuten las obras requeridas dentro de los plazos establecidos. Con esta medida, el Gobierno busca acelerar las inversiones necesarias para fortalecer el sistema eléctrico nacional.
¿La nueva regulación busca evitar apagones en Colombia?
Sí. El objetivo de la resolución es reducir el riesgo de interrupciones del servicio mediante una mejor planificación, infraestructura más robusta y una mayor capacidad para responder a fenómenos climáticos extremos, fallas técnicas, ataques cibernéticos y otras contingencias. Sin embargo, la norma no garantiza que los apagones desaparezcan por completo.
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