Gobierno cambia reglas de generación y transmisión de energía: terceros podrán ejecutar obras si operadores incumplen

La resolución establece una hoja de ruta para que las entidades del sector identifiquen vulnerabilidades, incorporen obras prioritarias en los planes de expansión y desarrollen infraestructura con mayor capacidad de respuesta frente a este tipo de contingencias.

La medida, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, busca preparar al sistema para responder a eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto, como fenómenos climáticos extremos, fallas técnicas, ataques cibernéticos y otras situaciones que puedan afectar la prestación del servicio.

El Gobierno Nacional expidió la Resolución 40333 de 2026, con la que establece por primera vez lineamientos de resiliencia para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el propósito de fortalecer la infraestructura eléctrica, anticipar riesgos y garantizar un suministro de energía seguro, confiable y continuo.

Entre las principales disposiciones de la nueva regulación está la creación de una metodología nacional para identificar las vulnerabilidades del sistema eléctrico.

Además, ordena incorporar criterios de redundancia y resiliencia en el diseño de nuevas subestaciones y líneas de transmisión, fortalecer la ciberseguridad del sector eléctrico, definir planes de recuperación del servicio y ejecutar obras estratégicas que aumenten la capacidad y la confiabilidad de la red.

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Otro de los cambios relevantes es que la normativa permitirá que terceros desarrollen proyectos de expansión cuando los operadores de red no ejecuten las obras requeridas dentro de los plazos establecidos. Con ello, el Gobierno busca acelerar las inversiones necesarias para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que la resolución busca preparar al país para enfrentar los desafíos actuales y futuros del sistema eléctrico.

Según el funcionario, la seguridad energética no debe depender únicamente de la capacidad de reaccionar ante las emergencias, sino también de anticipar los riesgos, fortalecer la infraestructura y asegurar que el suministro de energía continúe llegando de manera confiable a los hogares, las industrias y las diferentes regiones del país.

Palma agregó que la regulación también permitirá modernizar la planeación de la expansión eléctrica y consolidar una red más robusta frente al crecimiento de la demanda y los efectos del cambio climático.

El ministro sostuvo que la transición energética también implica construir un sistema más resiliente mediante la incorporación de criterios técnicos de clase mundial, orientados a reducir vulnerabilidades, fortalecer la ciberseguridad y promover inversiones que garanticen un servicio de energía más seguro, continuo y confiable para todos los colombianos.

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