En medio de la visita que realiza a Portugal, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a los resultados de las pasadas elecciones y a los cambios que deberían traer para el país.

“Yo no sé leer el futuro, pero sí sé leer a Colombia, y tengo la plena certeza de que esta Colombia que he narrado, es una que no va a dejar que nada ni nadie le arrebate lo que ha consolidado en el tiempo”, dijo.