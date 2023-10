“Queremos proponerle a Bogotá lo mismo que le propusimos a la alcaldesa y ella nos dijo que no, en su momento. Que con los estudios de metro elevado , que todavía no llegan, se hace desde el occidente donde está el parque de trenes , pasa hacia el centro y antes de llegar al centro más o menos en la carrera 50, retomamos los estudios de metro subterráneo ”, aseguró el jefe de Estado.

En ese contexto, el mandatario volvió a insistir en que en esa zona de la capital del país el metro sea subterráneo y no elevado como está previsto en la actualidad y como lo ha defendido la alcaldesa López .

Claudia López se niega a cambiar los diseños del metro

Durante un evento que realizó esta semana en Bogotá, la alcaldesa López se refirió al metro de Bogotá y se desahogó en medio del auditorio, donde aseguró que su defensa del metro de la capital le ha costado acoso y difamación.

“La primera línea del Metro me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Me han amenazado la guerrilla, los políticos corruptos, los paramilitares y nunca en mi vida me habían difamado y acosado tanto que por proteger el metro de Bogotá”, dijo la mandataria capitalina.

Sin mencionar al presidente, López además dejó claro que no cederá a ninguna pretensión de frenar las obras de la primera línea, como en un momento se conoció para pedirle a los constructores chinos que evaluaran la posibilidad de hacer la obra subterránea.