Primas de hasta $670 millones: los decretos que el nuevo gobierno revisará en la Cancillería

El gobierno entrante insiste en que el empalme no se detendrá, aunque ya no se sentará en la misma mesa con la administración de Gustavo Petro. En medio de aquella tensión, se empiezan a conocer las entidades y temas que tendrán la lupa del Gobierno de Abelardo de La Espriella en medio del proceso, y que, además, podrían tener cambios grandes vía decreto apenas pase la posesión del próximo 7 de agosto.
Según fuentes de la nueva administración consultadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo, una de las entidades que tendrá aquel destino es el Ministerio de Relaciones Exteriores, o Cancillería.
Los temas que se revisarán serán: la flexibilización de la carrera diplomática, el aumento de primas para funcionarios de la cartera y el convenio de pasaportes con la Imprenta de Portugal.
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La revisión arrancará con un paquete de actos administrativos expedidos durante los últimos meses de la administración Petro. Se trata de 141 resoluciones y 43 decretos que ya fueron entregados al equipo de empalme de la Cancillería y que serán evaluados por Abelardo de La Espriella y el ministro de Relaciones Exteriores que acaba de designar: Omar Bula Escobar.
Según su hoja de vida, Bula cuenta con 20 años de experiencia diplomática con la Organización de Naciones Unidas (ONU) en diferentes países de América, Europa y África. Esa trayectoria incluye misiones con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Senegal, Irak, Egipto, Roma, Sudán, Brasilia, Panamá, Etiopía y Ecuador.
Llama la atención la experiencia en la ONU, dadas las críticas que el presidente electo ha hecho a esa institución internacional, y el hecho de que en campaña habló de la posibilidad de retirarse de allí. Sin embargo, no ha retomado esa iniciativa.