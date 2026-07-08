Omar Bula Escobar será el canciller de Colombia en el gobierno de Abelardo, ¿quién es?

Omar Bula Escobar será el nuevo canciller o ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Abelardo de la Espriella, como lo anunció el presidente electo. Según su hoja de vida, Bula cuenta con 20 años de experiencia diplomática con la Organización de Naciones Unidas (ONU) en diferentes países de América, Europa y África. Esa trayectoria incluye misiones con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Senegal, Irak, Egipto, Roma, Sudán, Brasilia, Panamá, Etiopía y Ecuador. Llama la atención la experiencia en la ONU, dadas las críticas que el presidente electo ha hecho a esa institución internacional, y el hecho de que en campaña habló de la posibilidad de retirarse de allí. Sin embargo, no ha retomado esa iniciativa. Le puede interesar: Petro no, regiones sí: en Cúcuta, arranca el empalme ‘paralelo’ de Abelardo con los alcaldes: ¿cómo funcionará? Además, es escritor, conferencista y ha sido profesor universitario; por ejemplo, de la Universidad Sergio Arboleda, alma máter del presidente electo.

Los objetivos de la nueva política exterior de Colombia

En el comunicado se habla de varios objetivos que tendrá Bula en su gestión, como “la profesionalización de la Cancillería, un cambio de perfil hacia el pragmatismo, la eficiencia, la ciber diplomacia, la defensa de los intereses de la Patria, la tecnología y el sentido humano para que Colombia vuelva al marco internacional que se merece”.

“El servicio diplomático deberá contar con personas expertas, con trayectoria, que hablen otros idiomas y tengan una mirada global”. Bula habla cuatro idiomas: inglés, francés, español y alemán. El ministro designado agregó que “hay algo que debemos tener claro y es que, en un mundo global, las relaciones entre países deben basarse en el interés superior de nuestra nación”. Cabe recordar que De la Espriella ha sido crítico de instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas.

La alineación geopolítica con Donald Trump y el Escudo de las Américas

De acuerdo con la información que comparte en sus redes sociales, Bula Escobar es defensor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que expresó su apoyo a De la Espriella en campaña y que también ha sido crítico de ese tipo de instituciones. En ese sentido, defiende iniciativas como la del Escudo de las Américas, una alianza en materia de cooperación y seguridad que ha promovido la administración Trump con gobiernos de la región que comparten sus ideas. Incluso, desde el equipo del gobierno entrante dijeron que otra de sus tareas será “el reposicionamiento de Colombia como el principal aliado de Estados Unidos en la región, para lo que primero tendrá que posicionarse como líder en el hemisferio sur”.

Familias cercanas

Bula Escobar apoyó a De la Espriella en público desde octubre de 2025, cuando el entonces candidato dijo que sería su asesor de relaciones exteriores. Por ende, parece ser otro nombramiento con el que el presidente electo premia la lealtad de los que apoyaron su proyecto político desde el principio. Además, Bula Escobar es hijo de Germán Bula Hoyos, exgobernador de Córdoba y padrino de bautizo del presidente electo. Lo deja claro un mensaje de pésame que publicó el entonces abogado y empresario en 2020. ”Lamento profundamente la muerte de Germán Bula Hoyos, mi padrino de bautizo y eximio patriarca costeño, que en vida ocupó las más altas dignidades del Estado (...) Solidaridad con su familia”. Y después de lo último arroba a Bula Escobar, su nuevo canciller. Le puede interesar: Empalme suspendido no afecta el cambio de gobierno, ¿pero hasta dónde puede llegar Petro?

Es una familia política. Bula Escobar también es hermano del expresidente del Consejo de Estado y exministro de Educación durante el gobierno de Andrés Pastrana. No obstante, Germán Bula no expresó apoyo por De la Espriella, sino por Sergio Fajardo.