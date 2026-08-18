Procurador descarta investigaciones por entrega de balones en Buenaventura y paseo de MinVivienda: “son temas minúsculos”

El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta dos polémicas en medio de la atención del terremoto que devastó al país. Una de ellas es sobre la entrega de balones en Buenaventura con el logo de Defensores de la Patria; la otra es sobre las fotografías del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta. Sobre ambas se pronunció el procurador, Gregorio Eljach.
El jefe del Ministerio Público dio declaraciones a los medios tras la presentación del “libro blanco” de Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía y entes de control sobre los presuntos casos de corrupción ocurridos durante la administración de Gustavo Petro. En las polémicas del actual gobierno descartó investigaciones.
Cuando fue consultado sobre la entrega de balones en Buenaventura, los cuales tenían el logo del movimiento político del presidente, el procurador Eljach le restó importancia a lo ocurrido. “No hemos examinado ese tema que es bastante menor y que ya quienes lo entregaron dieron unas explicaciones suficientemente razonables para entender eso. No nos vamos a ocupar de temas minúsculos”, subrayó el funcionario.