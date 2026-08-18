Procurador descarta investigaciones por entrega de balones en Buenaventura y paseo de MinVivienda: “son temas minúsculos”

El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta dos polémicas en medio de la atención del terremoto que devastó al país. Una de ellas es sobre la entrega de balones en Buenaventura con el logo de Defensores de la Patria; la otra es sobre las fotografías del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta. Sobre ambas se pronunció el procurador, Gregorio Eljach. El jefe del Ministerio Público dio declaraciones a los medios tras la presentación del “libro blanco” de Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía y entes de control sobre los presuntos casos de corrupción ocurridos durante la administración de Gustavo Petro. En las polémicas del actual gobierno descartó investigaciones. Cuando fue consultado sobre la entrega de balones en Buenaventura, los cuales tenían el logo del movimiento político del presidente, el procurador Eljach le restó importancia a lo ocurrido. “No hemos examinado ese tema que es bastante menor y que ya quienes lo entregaron dieron unas explicaciones suficientemente razonables para entender eso. No nos vamos a ocupar de temas minúsculos”, subrayó el funcionario.

De igual manera, el procurador fue indagado por el ministro de Vivienda, quien a pesar de haber una crisis humanitaria en donde una de las soluciones que esperan los damnificados es respecto a sus techos, estaba de paseo familiar en Santa Marta. Lea también: Piden moción de censura a MinVivienda, quien se fue de paseo a Santa Marta mientras Colombia enfrenta la emergencia del terremoto

“No, no tenemos ninguna calificación. El señor ministro ha dado unas explicaciones y nosotros no tenemos ninguna queja ni reproche sobre esa conducta particular en tiempo que no estaba trabajando”, expresó Eljach, descartando abrir un proceso contra el exalcalde de Bucaramanga.

Para ambos casos, el procurador argumentó que había otras prioridades respecto a la atención de las víctimas del terremoto. “Estamos ocupados en la reconstrucción y en temas bastante dolorosos para el país”, destacó Eljach, agregando que la prioridad de la Procuraduría General de la Nación es “la salud de los niños, de los ancianos, de la recuperación de la producción, de la gente que perdió sus negocios, su trabajo, en acompañamiento al gobierno que tiene la iniciativa”.

Balones con logos políticos y las vacaciones de MinVivienda: los lunares en la atención de la crisis por el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella visitó el domingo, 16 de agosto, el puerto de Buenaventura, una de las zonas afectadas por el movimiento sísmico. Esta terminó rodeada de polémica e indignación luego de, desde una camioneta, el mandatario distribuyera a varios niños balones de fútbol con logos de su movimiento “Defensores de la Patria”.

“Señor presidente, un consejo le brindo yo: que se ponga la mano en el corazón y traiga cosas de construcción”, dijo uno de los habitantes del puerto que grabó lo ocurrido y lo compartió a través de redes sociales.

Buenaventura enfrenta varios daños en sus viviendas, además de problemas de acceso al agua y afectaciones en su infraestructura. Sobre esto, De la Espriella aseguró que el puerto no será nuevamente “la tierra del olvido” y prometió avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Así como el presidente generó polémica por lo hecho en las zonas afectadas por el terremoto, un integrante de su gabinete generó rechazo por su ausencia. Durante el fin de semana mientras los colombianos estaban pendientes de la crisis humanitaria en el occidente del país, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue fotografiado de paseo en Santa Marta.

Sobre esto, congresistas han promovido una moción de censura contra el funcionario, quien apenas lleva una semana de posesionado en esa cartera. Desde el Legislativo se plantea la posibilidad de indagar al exalcalde de Bucaramanga sobre el lugar donde permaneció durante las primeras horas y días de la emergencia, las decisiones que tomó personalmente y las instrucciones que impartió para atender a las familias damnificadas.

“Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”, es lo que argumentó Beltrán en un video como respuesta a la polémica, agregando que aprovechó el periodo de vacaciones de sus hijas para visitarlas. Siga leyendo: Congresistas del Centro Democrático reaccionan a paseo de MinVivienda, ¿aumenta la distancia con De la Espriella? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas