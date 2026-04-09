Procuraduría anuncia indagación previa a funcionarios de la DNI por presuntas ‘chuzadas’ a Abelardo de la Espriella

La Procuraduría anunció oficialmente la apertura de una indagación previa contra funcionarios, todavía “por determinar”, del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El proceso surge a raíz de denuncias sobre presuntas interceptaciones telefónicas ilegales dirigidas contra el abogado y candidato presidencial Abelardo de La Espriella.
En el comunicado de la entidad se señaló que, según información recogida por medios de comunicación, servidores de esa entidad habrían generado “informes de inteligencia sobre una conversación de Abelardo de La Espriella con los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa que apoya en la logística de las elecciones”.
En otro frente de la investigación, el órgano de control se dispuso a “escuchar en declaración al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía”, quien según la noticia disciplinaria aseguró que “sí existieron las famosas chuzadas”, aunque fueron “realizadas bajo orden judicial”.
Por otro lado, en el comunicado de la Procuraduría se determinó que, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se dispuso “establecer si se emitió una orden judicial con ese propósito”.
Esta acción disciplinaria que inició el Ministerio Público justamente se concentraría en “delimitar los hechos y determinar presuntos responsables para valorar la posible incidencia disciplinaria, para lo que decretó la práctica de pruebas”.