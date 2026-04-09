x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra exdirector de la DNI, Jorge Lemus, por ofrecer beneficios judiciales a ‘Papá Pitufo’

El anuncio de la entidad se da a conocer tan solo días después de que una investigación periodística, publicada este pasado domingo, revelara unos audios de estas reuniones entre Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’.

  • La investigación se abrió porque la entidad estableció que Jorge Lemus habría “realizado ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales”. FOTO: Colprensa
    La investigación se abrió porque la entidad estableció que Jorge Lemus habría “realizado ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales”. FOTO: Colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Por “realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” al abogado de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus Montañez.

De acuerdo con el órgano de control, la decisión se toma en medio del conocimiento de dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025 entre el exdirector del DNI y el abogado de ‘Pitufo’.

El escándalo inició luego de que el pasado domingo, 5 de abril, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara unos audios que mostrarían que se realizaron unas reuniones entre Lemus y el abogado del ‘zar del contrabando’, Luis Felipe Ramírez.

En el comunicado de la Procuraduría se determinó que en esos encuentros el abogado Ramírez le “indicó al entonces director de la DNI que ‘Papá Pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro”.

Como parte de la recolección de pruebas, el órgano de control le solicitó a la Fiscalía informar si adelanta alguna investigación relacionada con los audios de dichas reuniones.

En caso de ser así, pidió que se practique una inspección disciplinaria al despacho donde se esté adelantando el proceso.

Por igual, la Procuraduría ordenó inspecciones disciplinarias en la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Estas diligencias buscan “verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’”.

Sobre esto hay que recordar que ‘Papá Pitufo’ fue señalado por supuestamente entregar 500 millones de pesos en efectivo a la campaña Petro Presidente.

¿Qué se oye en los audios?

En estas reuniones entre Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’, se señala que Marín Buitrago tendría información delicada sobre el Gobierno nacional y que, si este viene a Colombia a “hablar”, entonces solo restaría “apagar y vámonos”.

“Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana y hasta donde quiera”, dice Lemus y el abogado responde: “Ahora es que, si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos”.

En los audios, el abogado de ‘Pitufo’ también dijo que el contrabandista nunca ha querido opinar en público sobre Petro ni sus personas cercanas: “Hay situaciones en las que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”.

¿Qué dijo Petro sobre esto?

En medio de la sacudida mediática que dejaron estos audios, desde Presidencia se conoció la versión de Gustavo Petro.

Ante la gravedad de las revelaciones, que sugieren ofrecimientos de beneficios judiciales por fuera de los canales legales, el mandatario rompió el silencio para justificar las actuaciones.

Según Petro, los acercamientos no fueron una concesión a la criminalidad, sino una estrategia de Estado. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

Además, señaló que “varios agentes de inteligencia aprovecharon esto para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.

En contexto: Petro admitió contactos de funcionarios de su Gobierno con ‘Papá Pitufo’: “Eran para traer a Marín a Colombia”

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida