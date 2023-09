“En esto nos inspiramos, primero, en decisiones de la propia Corte Constitucional. Pero, más allá de eso, por la naturaleza propia de lo que significa objeción de conciencia (...) Estrictamente las instituciones no tienen conciencia”, manifestó De la Calle. Aunque sigue quedando el vacío para aquellas instituciones médicas vinculadas a la iglesia católica.

“¿Qué hacemos con las instituciones de las iglesias, una clínica, un hospital financiado por la Iglesia católica? Se me ocurre pensar en el San Ignacio en Bogotá. Usted no puede obligar a la Iglesia a no tener una objeción de conciencia institucional y practicar eutanasias, como no puede tampoco imponérselo a un ciudadano que sea médico y que considere que no está de acuerdo”, señaló.

Otro de los artículos que ha causado bastante prevención frente a la propuesta, es aquel que menciona los requisitos que deberá de cumplir una persona a la hora de solicitar la eutanasia, y que aún falta por discutir, además del consentimiento sustituto en aquellos casos en los que la persona se encuentre estado vegetativo o se encuentre imposibilitada para expresar su voluntad.