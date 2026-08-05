Puente en Chirajara costó más de 800 mil millones y dos años después no ha sido inaugurado, reveló la Contraloría

Han pasado casi dos años y medio desde que terminó de construirse el nuevo viaducto de Chirajara y la obra continúa sin cumplir el propósito para el que fue diseñado: permitir el paso de vehículos entre Bogotá y los Llanos Orientales. Aunque la infraestructura fue finalizada en febrero de 2024, permanece fuera de servicio. Esa situación llevó a la Contraloría a determinar un presunto hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tras concluir que la entidad no adelantó las acciones necesarias para poner en funcionamiento el corredor vial. Le puede interesar: Exclusivo | Estos son los 1.970 “elefantes blancos” que Petro le deja a De la Espriella La decisión se conoció luego de una auditoría al contrato de concesión 4G Chirajara-Fundadores y otros contratos relacionados con ese proyecto. Según el organismo de control, el viaducto permanece inactivo porque aún no se han ejecutado las intervenciones requeridas en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca), obras que son indispensables para habilitar todo el tramo de doble calzada.

Para la Contraloría, la ANI no realizó oportunamente las gestiones técnicas, administrativas, financieras y contractuales que le correspondían, pese a que un laudo arbitral emitido en noviembre de 2023 ya había establecido que esas obras estaban bajo su responsabilidad.

El resultado es que una infraestructura terminada desde hace más de dos años continúa sin prestar servicio, mientras los recursos invertidos siguen sin generar el esperado para los usuarios del corredor vial.

Un caso que refleja un problema nacional.

El viaducto de Chirajara no es una excepción. La Contraloría advierte que hace parte de un fenómeno que se repite en diferentes regiones del país: obras terminadas que nunca entran en funcionamiento o proyectos que permanecen inconclusos durante años. En el balance de gestión entregado por el organismo de control a este medio, correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2022 y julio de 2026, se identifican 1.970 proyectos catalogados como “elefantes blancos”, obras inconclusas o proyectos críticos, cuyo valor conjunto asciende a 67,07 billones de pesos.

Para enfrentar esa problemática, la entidad creada en 2023 la estrategia Salvando Obras, con la que busca recuperar proyectos paralizados antes de que se conviertan en pérdidas definitivas para el Estado. Como resultado de esa iniciativa, entre septiembre de 2022 y julio de 2026 fueron recuperadas y puestas en funcionamiento.536 obras, por un valor de 9,22 billones de pesos. A estas se suman otras 242 obras, equivalentes a 2,57 billones, que habían sido entregadas en administraciones anteriores. Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo preocupante. La Contraloría reporta que 1.029 proyectos, valorados en 54,17 billones de pesos, todavía presentan problemas de ejecución. De ellos, 733 hacen parte de estrategias especiales de seguimiento y otros2 96 permanecerán bajo vigilancia fiscal ordinaria. Además, el organismo identificó 134 obras, por más de 627.000 millones de pesos, que fueron catalogadas como irrecuperables debido a obstáculos técnicos, jurídicos o administrativos que hacen inviable su terminación o puesta en marcha. Siga leyendo: Gobierno aumentó a 90 % el mínimo del giro directo de recursos a hospitales y clínicas; ¿Qué significa esto?

¿Por qué hay tantas obras inconclusas?

Según el informe, detrás de la mayoría de estos proyectos se repiten las mismas fallas: estudios previos incompletos, errores en los diseños, deficiencias en la planeación, modificaciones contractuales que encarecen las obras, incumplimientos de contratistas e interventores, suspensiones de actividades y problemas de financiación. Para la Contraloría, estos factores explican por qué el país sigue acumulando proyectos que, pese a las millonarias inversiones, permanecen sin prestar el servicio para el que fueron concebidos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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