Puente en Chirajara costó más de 800 mil millones y dos años después no ha sido inaugurado, reveló la Contraloría

Han pasado casi dos años y medio desde que terminó de construirse el nuevo viaducto de Chirajara y la obra continúa sin cumplir el propósito para el que fue diseñado: permitir el paso de vehículos entre Bogotá y los Llanos Orientales.
Aunque la infraestructura fue finalizada en febrero de 2024, permanece fuera de servicio. Esa situación llevó a la Contraloría a determinar un presunto hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tras concluir que la entidad no adelantó las acciones necesarias para poner en funcionamiento el corredor vial.
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La decisión se conoció luego de una auditoría al contrato de concesión 4G Chirajara-Fundadores y otros contratos relacionados con ese proyecto. Según el organismo de control, el viaducto permanece inactivo porque aún no se han ejecutado las intervenciones requeridas en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca), obras que son indispensables para habilitar todo el tramo de doble calzada.