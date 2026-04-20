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Peor registro histórico: Colombia baja 13 puestos en el Índice de Democracia de The Economist

Según el informe, Colombia pasó de ser una democracia imperfecta a ser un régimen híbrido, apenas un escalón por encima de los regímenes autoritarios.

  • El informe de Economist Intelligence Unit detalla varios riesgos para la democracia colombiana. Foto: Captura The Economist y Colprensa
    El informe de Economist Intelligence Unit detalla varios riesgos para la democracia colombiana. Foto: Captura The Economist y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Colombia ha registrado su peor calificación histórica en el Índice de Democracia elaborado por la Economist Intelligence Unit (EIU), descendiendo 13 puestos en el ranking global entre 2024 y 2025.

Mientras el estudio registró que el mundo en general y América Latina mostraron una leve mejoría tras casi una década de declive, Colombia se convirtió en la excepción negativa, registrando el deterioro más profundo de toda la región.

Lea también: Colombia en 2025 registró el segundo déficit fiscal más alto del mundo: The Economist

Actualmente, en este Índice, el país se ubica en la posición 73 a nivel mundial y ocupa el octavo lugar entre 19 naciones evaluadas en Latinoamérica. Con un puntaje de 6,04 sobre 10, el país perdió su estatus de “democracia imperfecta” para ser clasificado ahora como un “régimen híbrido”.

Esta calificación tiene profundas implicaciones tanto en la estabilidad política como en el entorno económico y operativo de un país, pues en naciones con esta denominación, según la EIU, las prácticas democráticas (como las elecciones) conviven con rasgos propios de sistemas autoritarios.

Además, según lo data el informe, en este tipo de regímenes los gobiernos tienden a ser más frágiles y cuentan con controles y equilibrios menos sólidos que en las democracias, por lo que también se vuelve común observar ataques a defensores de derechos humanos y una pérdida de capacidad del Estado para garantizar derechos básicos en todo su territorio.

Otro de los riesgos que contrae este tipo de calificaciones es que se presentan tensiones constantes entre el Ejecutivo y organismos independientes, lo que pone en duda la autonomía de las instituciones.

Sobre estas implicaciones, justamente la EIU señala el aumento de la violencia política como el principal motivo de Colombia en este listado. La organización destaca entre los hechos más alarmantes el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, además de los reportes de la Misión de Observación Electoral (MOE), que contabilizó 26 políticos asesinados y 35 intentos de homicidio durante el último año.

También, el indicador de libertades civiles se vio afectado por los constantes ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, tal como lo data Indepaz, que al menos 187 líderes fueron asesinados en 2025, un incremento del 8% respecto al año anterior, lo que evidencia una pérdida de capacidad del Estado para garantizar derechos básicos en el territorio.

Con la clasificación como régimen híbrido, Colombia quedaría a un paso de ser considerado un régimen autoritario, calificación que en la región ya la tienen países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.

¿Cómo le fue a la democracia en el mundo?

El informe de la EIU califica a 167 países y los divide, según sus libertades civiles, en democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.

De acuerdo con el informe, Noruega es el país más democrático del mundo, una clasificación que ha mantenido durante los últimos 16 años. Nueva Zelanda es el segundo con esta denominación y Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia figuran entre las primeras naciones de este índice.

Asimismo, el informe destaca a los países que mantuvieron una transición de régimen híbrido a democracia defectuosa como Malawi, cuyo ascenso fue impulsado por una transferencia pacífica del poder tras las elecciones presidenciales de septiembre, donde el candidato de la oposición derrotó al titular y las instituciones judiciales demostraron resiliencia al manejar las quejas electorales.

Otro que destaca es Senegal que, según el sondeo, mejoró gracias a reformas institucionales que fortalecieron la transparencia, incluyendo leyes de protección a denunciantes, mayor acceso a la información pública y la creación de organismos antifraude.

En Latinoamérica el informe subraya los casos de Paraguay, que tuvo mejoras significativas en su cultura política y Bolivia, en donde se ejecutó la celebración de sus primeras elecciones libres y justas en casi dos décadas, que resultaron en la victoria del candidato centrista Rodrigo Paz y una transición pacífica del poder. Uruguay, Costa Rica y Chile sobresalieron como las democracias latinas más sólidas.

Siga leyendo: ¿Por qué es crucial defender la democracia?

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