Colombia en 2025 registró el segundo déficit fiscal más alto del mundo: The Economist

Colombia tendría en 2025 uno de los déficits fiscales más elevados del mundo, con el -7,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El dato no es menor. Según The Economist, es el segundo déficit más alto entre 41 países analizados, solo después de Egipto.
El artículo de The Economist reveló, además, que Colombia hoy tiene la cuarta deuda más cara a 10 años, la quinta inflación más alta y el cuarto mayor desempleo entre esa cuarentena de países analizados.
“Con este frente fiscal, no sorprende que los TES sigan caros... Sino les gusta The Economist como fuente, también estimé a partir de bancos centrales. Entre el 10 de enero de 2022 y el 10 de enero de 2026, Colombia está entre los países donde más aumentó el rendimiento del bono soberano a 10 años (+4,3 puntos porcentales). Un deterioro relativo del costo de financiamiento”, explicó Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de EAFIT e investigador económico senior.