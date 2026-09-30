¡Inmuebles de lujo! Estos son los bienes del cantante Charlie Zaa que pasarían al Estado; el avalúo supera los $23.700 millones

La investigación sobre el patrimonio de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, avanzó con la extinción de dominio de seis bienes relacionados con el cantante.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la extinción de dominio de estos bienes, dentro del proceso contra 10 exintegrantes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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El fallo establece que los seis inmuebles tienen un valor conjunto de más de $23.775 millones. Entre ellos hay dos locales comerciales en el Centro Comercial Oasis, en Girardot; dos lotes urbanos en Tolima; una hacienda y otro lote con mejoras.