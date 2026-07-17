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¿Quién es Charlie Zaa, el cantante investigado por presuntos nexos con paramilitares?

La Fiscalía realizó el embargo de cuatro propiedades del artista, las cuales estarían avaluadas en $45.467 millones.

  • Charlie Zaa: quién es el cantante investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares. FOTOS: Colprensa
    Charlie Zaa: quién es el cantante investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares. FOTOS: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación desde 2025 para determinar de qué manera fueron adquiridos los bienes del reconocido cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa.

Es por esto que agentes del CTI, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, procedieron al embargo de un centro comercial, un hotel y dos discotecas que serían del cantante.

Lea también: Fiscalía embargó bienes del cantante Charlie Zaa por estar presuntamente asociados a finanzas paramilitares

Las propiedades estarían avaluadas en $45.467 millones y están ubicadas en Ibagué, capital del Tolima, y en el municipio de Girardot, Cundinamarca; pero las autoridades buscan establecer si estos bienes “tendrían relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

“En el curso de la investigación se conoció que el entonces cabecilla de la mencionada estructura paramilitar, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles, y así ocultar el origen ilícito y evitar que fueran destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado”, informó el ente acusador.

¿Quién es Charlie Zaa?

Conocido por interpretar boleros como Un disco más, Rondando tu esquina, Nuestro juramento y Ódiame, Charlie Zaa se convirtió en uno de los principales exponentes del género en las últimas décadas. Su estilo busca revivir los boleros clásicos con una voz romántica y melódica.

Nació el 30 de enero de 1974 en Girardot, Cundinamarca, y debutó musicalmente a los 16 años, cuando ingresó a la agrupación Alma de Barrio, creada por el fallecido maestro Jairo Varela.

Más adelante dio el salto a la Orquesta Guayacán, donde alcanzó notoriedad antes de iniciar su carrera como solista en 1996 con el álbum Sentimientos.

Charlie Zaa. FOTO: Colprensa
Charlie Zaa. FOTO: Colprensa

En este trabajo rindió homenaje a grandes intérpretes del bolero como Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas y Oswaldo Morales, al interpretar algunos de los temas que los hicieron famosos. Desde entonces, ha colaborado con varios artistas, entre ellos el mexicano Carlos Rivera, con quien interpretó el bolero Ódiame.

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Bloque de pregunta y respuestas:

¿Por qué la Fiscalía embargó bienes relacionados con Charlie Zaa?
La Fiscalía embargó un centro comercial, un hotel y dos discotecas que serían del cantante como parte de una investigación para establecer si esos bienes tendrían relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La medida hace parte del proceso de extinción de dominio y no constituye una condena contra el artista.
Según la información conocida, las autoridades embargaron un centro comercial, un hotel y dos discotecas que serían propiedad de Charlie Zaa. Estos inmuebles están ubicados en Ibagué (Tolima) y Girardot (Cundinamarca), y tendrían un valor aproximado de $45.467 millones.
¿Qué busca demostrar la Fiscalía en la investigación sobre los bienes de Charlie Zaa?
La Fiscalía busca establecer si los inmuebles investigados fueron adquiridos con recursos que tendrían relación con el extinto Bloque Tolima de las AUC. De acuerdo con la entidad, la hipótesis es que esos bienes habrían sido utilizados para ocultar el origen de dinero presuntamente ilícito mediante terceros.
¿Qué significa que un bien sea embargado dentro de un proceso de extinción de dominio?
El embargo es una medida cautelar que permite a las autoridades impedir que un bien sea vendido, transferido o modificado mientras avanza la investigación. La noticia no detalla en qué etapa exacta se encuentra el proceso ni cuándo habrá una decisión definitiva sobre los inmuebles.
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