Qué es la placa de Nazca y por qué genera los terremotos en Colombia

Según el punto donde ocurra la ruptura, los sismólogos distinguen dos tipos de eventos asociados a este proceso: los de interfaz, que se producen en el contacto directo entre las dos placas, suelen ser más superficiales, se ubican cerca de la línea de costa y tienen mayor capacidad de generar tsunamis; y los intraslab, que ocurren en el interior de la propia placa de Nazca mientras esta ya se encuentra hundida, a mayor profundidad y con menor riesgo de maremoto, aunque no menor capacidad destructiva en superficie.

Ese hundimiento, llamado subducción, no ocurre de forma continua ni uniforme. La placa de Nazca se traba contra la Suramericana, acumula presión durante años o décadas y la libera de golpe en forma de sismo.

Colombia es uno de los territorios con mayor actividad sísmica de América Latina porque su esquina noroccidental funciona como punto de encuentro de tres placas tectónicas. La de Nazca, oceánica, se desplaza hacia el oriente y se hunde de manera progresiva bajo la placa continental Suramericana; al norte, la placa Caribe presiona en un sentido distinto, y ambos procesos generan una franja de fallas y zonas de ruptura que atraviesa el occidente del país, desde la Costa Pacífica hasta el interior andino.

Mientras el país dimensionaba las consecuencias del terremoto, muchos se preguntaban qué ha ocasionado estos temblores. La explicación técnica está en un fenómeno que rige buena parte de la historia sísmica del país: la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, en un tramo del Pacífico donde también converge la placa Caribe.

El sismo de este lunes, de magnitud 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, correspondió a este segundo tipo. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que, por la profundidad del hipocentro —cercana a los 100 kilómetros, según las distintas actualizaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC)—, la ruptura no se produjo en el contacto superficial entre las placas, sino dentro de la propia placa de Nazca mientras esta continúa hundiéndose bajo el continente.

Las soluciones del mecanismo focal, añadió el organismo, son compatibles con un movimiento de deslizamiento horizontal con componentes oblicuos e inversos, característico de la deformación interna que sufre la placa oceánica a medida que se sumerge.

El director general del SGC, Julio Fierro Morales, señaló que el fenómeno “responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano”, asociada a la subducción de Nazca bajo Suramérica, y precisó que se trató del sismo más potente registrado en el país en la última década. El funcionario recordó, además, que el occidente colombiano no es una zona sísmicamente inusual: el SGC calcula que en esa franja del territorio se registran en promedio unos 80 movimientos telúricos diarios, cerca de 2.500 al mes, la gran mayoría de magnitud tan baja que resultan imperceptibles para la población y solo quedan registrados por la Red Sismológica Nacional.

La subducción de Nazca tiene, además, un historial propio de grandes sismos en el Pacífico colombiano. El mayor terremoto registrado en el país ocurrió el 31 de enero de 1906, frente a las costas de Colombia y Ecuador, con una magnitud de 8,8; continúa siendo, más de un siglo después, uno de los diez sismos más potentes documentados en el mundo, y generó un tsunami que golpeó con fuerza a Tumaco, Guapi, Timbiquí, El Charco y La Tola. El 12 de diciembre de 1979, un nuevo sismo de interfaz, de magnitud 8,1 y epicentro frente a las costas de Nariño, volvió a desencadenar un tsunami que arrasó poblaciones costeras y dejó centenares de víctimas. El terremoto del Chocó de 1995, de magnitud 6,6 y una profundidad cercana a los 100 kilómetros, es el antecedente intraslab más comparable al de este lunes, y causó daños en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

No todos los grandes terremotos que han golpeado al occidente y al centro del país, sin embargo, están ligados directamente a la subducción de Nazca. Buena parte del interior andino colombiano está atravesada además por sistemas de fallas corticales, activos dentro de la placa continental y no en el límite entre placas, que también liberan energía sísmica significativa. A ese tipo de sismo cortical corresponde, por ejemplo, el terremoto de Murindó de 1992, de magnitud 7,1, que sacudió el Atrato Medio entre el Urabá antioqueño y el Chocó, provocó deslizamientos y licuefacción del suelo, y obligó a reubicar por completo el municipio. En esa misma categoría se enmarcan sismos históricos como el de Sonsón, en 1962, que destruyó cerca de 500 viviendas y la antigua catedral del municipio, o el que sacudió al Eje Cafetero en 1999, con epicentro cercano a Armenia y graves afectaciones urbanas pese a una magnitud inferior a la del sismo de este lunes.

Esa distinción explica, según los especialistas consultados por distintos medios, por qué la magnitud de un sismo no siempre es proporcional a su nivel de destrucción: el daño depende también de la profundidad del hipocentro, de la distancia a los centros poblados y del tipo de suelo sobre el que están construidas las edificaciones. El SGC mantiene activo el monitoreo de réplicas tras el evento de este lunes —reportó al menos dos, de magnitud 4,6 y 4,8, media hora después del sismo principal— y ha insistido en que la actividad de la placa de Nazca seguirá siendo, por su ubicación geográfica, la principal fuente de sismicidad del occidente colombiano en las próximas décadas.