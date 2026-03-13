¿Va a presentar las Pruebas Saber-Icfes este fin de semana? Esto debe tener en cuenta

Más de 110 mil personas fueron inscritas para presentar las pruebas Saber 11 o Icfes este domingo 15 de marzo. Se trata de aquellos inscritos para Calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.
Las pruebas se llevarán a cabo en un solo día, divididas en dos sesiones —mañana y tarde—, bajo la modalidad de lápiz y papel en los diferentes sitios de aplicación. Para esta jornada, se habilitaron 265 sitios de aplicación distribuidos en 96 municipios.
En total, están citados más de 83.400 estudiantes para la prueba Saber 11 calendario B, alrededor de 25.150 alumnos de 9° y 10° grado para el Pre Saber y cerca de 3.200 personas mayores de 18 años que aspiran a obtener su título de bachiller mediante la validación del bachillerato académico.
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