Icetex amplió los plazos para solicitar créditos en el primer semestre de 2026: estas son las nuevas fechas

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció este miércoles 11 de marzo que amplió el plazo para solicitar nuevos créditos educativos para el primer semestre de 2026.
Le puede interesar: Icetex reducirá deuda educativa a graduados con aporte social comprobado: así puede saber si usted aplica
En esa misma línea, la institución también amplió hasta el 10 de abril el plazo para que los estudiantes con crédito vigente que no han hecho su renovación lo hagan, para seguir contando con este apoyo financiero.