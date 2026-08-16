Martín Vivas, niño de 10 años, murió junto a su mamá y abuela tras terremoto en Cali

La esperanza de encontrar con vida a Martín Vivas Jiménez, su madre y su abuela, terminó el sábado 15 de agosto, luego de que los equipos de rescate localizaran sus cuerpos entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali.
Martín tenía 10 años, mientras que Alejandra Vivas Jiménez tenía 35 años y Amparo Jiménez Barona, 78. Los tres habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió diferentes regiones del país y provocó el colapso de varias estructuras.
Durante varios días, los organismos de emergencia concentraron sus esfuerzos en el edificio Ana Pilar, uno de los puntos de Cali donde se adelantaron labores de búsqueda entre los restos de la construcción.