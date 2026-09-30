¡Ojo! Rionegro amplió plazo para inscribirse al subsidio de transporte ¿Hasta cuándo será?

La Alcaldía de Rionegro informó que hasta el próximo domingo 4 de octubre se amplió el plazo para postularse al programa de Subsidios de Transporte de Rionegro, Tu Bienestar Más Cerca.

Tu Bienestar Más Cerca es el Programa de Subsidios al Transporte Público Colectivo de Rionegro. Esta iniciativa está dirigida a estudiantes matriculados en instituciones educativas, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad.

El beneficio cubrirá el 50 % del valor de cada trayecto, aunque tendrá un límite mensual de viajes según el grupo poblacional.

Para los estudiantes, el subsidio podrá utilizarse en hasta 40 viajes al mes. Podrán postularse quienes estén matriculados en una institución educativa de Rionegro, residan de manera permanente en el municipio y estén registrados en el Sisbén, el RUI o el mecanismo de focalización vigente. Además, deben demostrar que necesitan utilizar el transporte público para llegar a su institución educativa, entre otros requisitos.

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En el caso de las personas mayores de 60 años, el beneficio cubrirá la mitad del costo de hasta 10 viajes mensuales. Uno de los requisitos es tener residencia permanente en Rionegro durante al menos un año, estar registrado en el sistema de focalización socioeconómica y no recibir una mesada pensional.

Las personas con discapacidad también podrán recibir un subsidio del 50 % para un máximo de 10 viajes mensuales. Deben contar con un registro o certificado oficial de discapacidad con un nivel de dificultad global igual o superior al 50 %, demostrar al menos un año de residencia en Rionegro, estar registrados en el Sisbén, RUI o mecanismo vigente y pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. Además, quienes requieran acompañamiento permanente podrán solicitar que el beneficio sea asignado a su cuidador principal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.