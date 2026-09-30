Mercado recibe con sorpresa subida de tasa del Banrep a 12,25%: analistas anticipan más presión

La decisión de la junta directiva del Banco de la República de aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés, hasta 12,25%, tomó por sorpresa al mercado financiero, que esperaba que el Emisor mantuviera el indicador en 12% por segunda reunión consecutiva.
La medida fue adoptada por mayoría: cuatro directores votaron por subir la tasa en 25 puntos básicos, dos por mantenerla sin cambios y uno por aumentarla en 50 puntos básicos. El Banco había mantenido la tasa en 12% en sus reuniones de julio y agosto, después del incremento aplicado en junio, cuando pasó de 11,25% a 12%.
En contexto: Banco de la República aumentó a 12,25% la tasa de interés en su primera reunión con el Gobierno De La Espriella