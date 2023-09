La decisión del alto tribunal quedó en firme el pasado 6 de septiembre y Arturo reaccionó en sus redes sociales asegurando que apenas fue notificado empezó a gestionar su regreso al país y presentarse ante la Corte . Su abogado, Iván Cancino, también anunció que el excongresista estaba en camino a Colombia y pidió especial respeto por la situación, no sin antes insistir en la inocencia del político y asegurar que la investigación quedaría a su favor.

Eso quiere decir que a Char no lo tienen que trasladar necesariamente ante un juez, sino que envían ese documento para que el magistrado que lleve el caso evalúe la legalidad de esa captura. Además, es importante tener en cuenta que este proceso se rige por la ley 600 de 2000, por lo que no está bajo el sistema acusatorio.

Por ahora se sabe que Char no tendrá que ser presentado ante la Corte Suprema para legalizar su orden de captura, puesto que desde el momento en que fue aprehendido, la Dijín la hizo efectiva a través de un documento en el que se deja al exsenador a disposición de la Sala Especial de Instrucción.

Sin embargo, la defensa de Char pidió una ampliación de indagatoria y para esa diligencia si tendrá que ser trasladado hasta la Corte, pero todavía no se ha fijado una fecha para tal audiencia.

Mientras tanto, Char seguirá detenido mientras continúa la investigación y hasta que la Sala defina si lo acusa o si precluye el caso. En ese contexto, el sitio de reclusión no lo define la Sala como tal, sino que queda en manos del Inpec. Aunque su defensa ya pidió que ese sitio sea Barranquilla. Así mismo, existe la posibilidad de que el exsenador solicite la detención domiciliaria para que la Sala evalúe, pero por el momento tendrá que seguir en prisión.

¿Qué ha dicho Arturo Char sobre su captura?

A través de su cuenta de Twitter, el excongresista publicó un hilo con cuatro puntos en los que explica que está decidido a enfrentar su proceso judicial y quiere desvirtuar la hipótesis de que es un prófugo de la justicia, como algunas personalidades lo han señalado. Por eso, aseguró que va a afrontar su defensa “sin desfallecer”.

“Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EEUU por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”, explicó Char.

Así mismo, Char está convencido de que es inocente, por lo que resaltó que sus abogados se van a encargar de entregar a la Corte todas las pruebas para demostrarlo. “Mi inocencia será ratificada en lo que queda por delante del proceso . Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra . Y resolver mi situación de manera favorable rápidamente”, añadió.