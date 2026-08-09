Presidente De la Espriella confirma captura de ‘Boni’, segundo cabecilla de la Segunda Marquetalia

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó la captura de Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias ‘Boni’ o ‘Bonito’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de los Comandos de Frontera, estructura vinculada a la Segunda Marquetalia.
La captura se produjo durante la mañana de este sábado en zona rural de Guamal, Meta, mediante una orden judicial y en el marco de una operación conjunta del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.
El mandatario calificó el operativo como un “golpe contundente contra el crimen organizado” y destacó el trabajo de inteligencia que permitió ubicar al señalado integrante de la estructura armada.
“Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, afirmó De la Espriella.
El presidente agregó que “a los delincuentes se les acabó la impunidad” y sostuvo que “la autoridad del Estado se respeta”.
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