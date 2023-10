Bogotá estuvo durante las últimas semanas a la expectativa de elegir a su próximo alcalde, el sucesor de Claudia López, en una segunda vuelta. Las encuestas ponían a Carlos Fernando Galán y a Gustavo Bolívar en una cerrada disputa que no se definiría este domingo por su estrechez. Sin embargo, eso no ocurrió. Galán ganó en primera vuelta y Bolívar, el candidato del petrismo quedó relegado en el tercer lugar. Un candidato sorpresa, pero no desconocido en el país, dio el bacatazo en la recta final y se metió en la pelea: Juan Daniel Oviedo.

Lea mas: Intentaron hacerle campaña a Gustavo Bolívar con camisetas de Simón Bolívar y la Policía lo impidió

Oviedo, exdirector del DANE, quedó segundo según los resultados del preconteo entregado en los boletines de la Registraduría. Si cumple su palabra, llegaría a ocupar la curul que por el estatuto de la oposición le corresponde en el Concejo de la capital. Estaría por definirse su postura, si llega para hacerle peso a Galán o a apoyar y darle cierto flujo u orden a esa corporación.