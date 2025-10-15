Preocupación en Venezuela por ejercicios militares aéreos de Estados Unidos en el Caribe: ¿hubo sobrevuelo de bombarderos B-52?

El Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos ejecutó ejercicios de coordinación aérea y marítima en aguas internacionales del mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela, lo que causó expectativa y estupor en redes sociales y algunos sectores del vecino país, que lo calificaron como otra forma de presión política contra el régimen de Nicolás Maduro.
La dependencia militar que coordina el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear, que patrullan hace un mes este sector, calificó el ejercicio con el rimbombante título de “Letal, ágil e imparable”, en su cuenta de X.