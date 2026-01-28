En caso de desaparición forzada, Fiscalía investigará a hermano de Lucho Herrera por abuso sexual a una menor

Una investigación penal por crímenes de lesa humanidad ocurridos hace más de dos décadas en un municipio de Cundinamarca reveló otra variable determinante, tras conocer el comunicado del caso por parte de la Fiscalía General de la Nación este miércoles 28 de enero. Le puede interesar: Fiscalía abre investigación contra Lucho Herrera por desaparición forzada en Fusagasugá Rafael Herrera Herrera, procesado junto a su hermano, el exciclista Lucho Herrera, por la desaparición de cuatro campesinos, ha sido vinculado formalmente a un nuevo cargo: el delito de “acceso carnal violento” contra una menor de edad, hecho que fue descubierto durante el desarrollo de las pesquisas actuales. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, confirmó que Rafael Herrera deberá responder por este presunto abuso sexual de manera adicional a los cargos por desaparición forzada.

Este expediente detalló que el conocimiento de esta presunta agresión contra la menor surgió a partir de las indagaciones sobre el actuar de los hermanos Herrera Herrera en la región del Sumapaz hace más de dos décadas.

La presunta alianza con paramilitares en 2002

El caso principal, por el que se comenzó la investigación en contra de los hermanos Herrera Herrera, se remonta al 23 de octubre de 2002 en la zona rural de Fusagasugá, al suroeste de Bogotá.

Según los elementos materiales probatorios, Luis Alberto y Rafael habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios colindantes a sus propiedades. Dicha facción paramilitar tuvo injerencia en la región entre 2002 y 2003, periodo en el cual se ejecutó la desaparición de los cuatro ciudadanos. Hasta la fecha, las autoridades mantienen la búsqueda de dos de los desaparecidos, mientras que el paradero de los otros dos fue resuelto parcialmente tras años de labores forenses.

Identificación de víctimas y diligencias judiciales

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron hallados en el año 2008 en un terreno de Silvania, Cundinamarca, según informaron las autoridades en medio de la investigación. No obstante, su identificación plena y entrega a los familiares solo fue posible hasta diciembre de 2025, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) obtuviera las muestras biológicas necesarias.

Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente mediante una diligencia de indagatoria programada para el próximo 6 de febrero. El proceso se rige por los parámetros de la Ley 600 de 2000.