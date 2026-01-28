Fiscalía abre investigación contra Lucho Herrera por desaparición forzada en Fusagasugá

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra los hermanos Luis Alberto Herrera Herrera y Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. Según informó el ente acusador, los hechos se remontan al 23 de octubre de 2002, cuando, al parecer, los señalados habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios cercanos a propiedades de la familia Herrera. En contexto: Fiscalía entregó restos de campesinos desaparecidos por paramilitares, caso por el que investigan a ‘Lucho’ Herrera De acuerdo con los elementos materiales probatorios, ese grupo armado ilegal tenía injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003.

Luis “Lucho” Alberto Herrera Herrera, campeón de la Vuelta a España 1987. FOTO: ARCHIVO.

La investigación, que está a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió establecer que los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en 2008 en un terreno del municipio de Silvania. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025, tras análisis biológicos realizados por el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), se logró su plena identificación y posterior entrega a sus familias. Las autoridades continúan con la búsqueda de las otras dos personas desaparecidas. Lea también: Caso Lucho Herrera: compulsaron copias a la JEP para que investigue posible participación de dos militares en desaparición forzada Por estos hechos, los hermanos serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria programada para el próximo 6 de febrero por el delito de desaparición forzada.

Adicionalmente, la Fiscalía señaló que Rafael Herrera también es investigado por el delito de acceso carnal violento por el presunto abuso sexual de una menor de edad, caso que surgió en el marco de la misma investigación. El proceso se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000.

¿Quién es Lucho Herrera?

Luis Alberto “Lucho” Herrera es uno de los ciclistas más emblemáticos del deporte colombiano. Nacido en Fusagasugá, Cundinamarca, se convirtió en referente del ciclismo de montaña en los años 80 y alcanzó reconocimiento internacional tras ganar la Vuelta a España en 1987, siendo el primer colombiano y el primer latinoamericano en lograr ese título. Entérese: Caso Lucho Herrera: compulsaron copias a la JEP para que investigue posible participación de dos militares en desaparición forzada Su carrera deportiva también incluye triunfos en etapas del Tour de Francia y el Giro de Italia, además de varios campeonatos nacionales. Tras su retiro del ciclismo profesional, permaneció vinculado a actividades empresariales y agrícolas en su municipio natal, donde posee propiedades rurales. Décadas después de su consagración deportiva, su nombre reapareció en la agenda pública por cuenta de una investigación judicial que lo vincula, junto con su hermano Rafael Herrera, a un caso de presunta desaparición forzada de cuatro campesinos ocurrido en 2002 en zona rural de Cundinamarca.

Así avanza la investigación

El proceso tomó fuerza tras declaraciones de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare en expedientes de Justicia y Paz. Algunos de esos testimonios señalaron que el exciclista habría tenido contacto con el grupo armado y que, presuntamente, entregó dinero y fotografías de las víctimas. Herrera ha negado cualquier participación en los hechos. Lea aquí: Corte Suprema de Justicia confirmó condena a Álex Vernot por caso Hyundai Durante una diligencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el propio exdeportista reconoció que en 2016 entregó 10 millones de pesos en efectivo a hombres que se identificaron como paramilitares. Según su versión, se trató de una extorsión para no ser vinculado al caso. “Yo se los di en Fusa (...) y no volví a saber nada”, declaró. Su abogado sostiene que el pago no buscaba ocultar información, sino evitar amenazas. En paralelo, la Fiscalía ha avanzado en la identificación de las víctimas. Los restos de dos campesinos ya fueron entregados a sus familias, mientras continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos. Además, el ente acusador compulsó copias a la JEP para investigar la posible participación de un sargento y un capitán del Ejército. Herrera y su hermano serán llamados a rendir indagatoria dentro del proceso por desaparición forzada

