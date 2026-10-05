Insólito: un rayo detonó una bomba que disidencias de Farc escondían en alcantarilla de Cauca

Una tormenta eléctrica fue la salvación para decenas de campesinos del municipio de Suárez, en Cauca, pues terminó detonando una carga explosiva que un grupo terrorista había ocultado en un camino de alto flujo de personas.

El hecho ocurrió este domingo 4 de octubre de 2026 en la vereda El Amparo, donde, según los testimonios de varios lugareños, un rayo activó una trampa con explosivos improvisados que instaló el Estado Mayor Central de las Farc, la cual estaba oculta en una alcantarilla.

Según el informe de la Tercera División del Ejército, publicado este lunes, las tropas “adelantan verificaciones sobre una vía terciaria donde, de acuerdo con información preliminar conocida a través de diferentes redes sociales, integrantes de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias ‘Iván Mordisco’, habrían instalado varios dispositivos explosivos improvisados”.

La institución castrense detalló que “uno de estos elementos habría detonado durante las fuertes lluvias y descargas eléctricas registradas en el sector. El hecho reviste especial gravedad, pues ocurrió el domingo, día tradicional de mercado, cuando cerca de 200 habitantes y campesinos transitan por esta vía para comercializar y adquirir productos de pancoger”.

Los militares están “peinando la zona”, tratando de rastrear más explosivos instalados por los terroristas. De momento, la vía quedó con paso restringido a un carril, mientras se hacen las reparaciones pertinentes.

“Rechazamos categóricamente el empleo de explosivos en corredores utilizados por la población civil y hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario para que conozcan estos hechos que ponen en grave peligro la vida de las comunidades”, concluyó la Tercera División.