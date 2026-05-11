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Tragedia en Cauca: estalló casa que terroristas usaban para guardar explosivos; hay un muerto y varios heridos

El Ejército señaló que la vivienda era usada por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc que comanda “Iván Mordisco”.

  • Esta es la vivienda en la cual los terroristas guardaban los explosivos, según la comunidad. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Esta es la vivienda en la cual los terroristas guardaban los explosivos, según la comunidad. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Una persona muerta y varias con lesiones de consideración es el saldo preliminar de una explosión ocurrida en una vivienda que las disidencias de las Farc utilizaban para almacenar explosivos, en el departamento del Cauca.

La conflagración ocurrió en la mañana de este lunes, en la vereda La Hacienda, ubicada en el municipio de El Tambo.

El coronel Jesús María Garzón, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4 del Ejército, señaló que, de acuerdo con información suministrada por la comunidad y algunos desertores de la organización criminal, la citada casa era usada por el frente Carlos Patiño, adscrito al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

“Se les detonó una vivienda que usaban para fabricar y almacenar los explosivos. Resultaron afectados varios inocentes de la comunidad e integrantes de la estructura delincuencial. Alias ‘Tornillo’ iba a accionar los explosivos si la Fuerza Pública se acercaba al sector”, acotó el oficial.

Unos de los artilugios que guardaban en la propiedad eran motocicletas acondicionadas con bombas. Según el Ejército, el propósito era llevarlas después al corregimiento El Plateado, en el vecino municipio de Argelia, donde las Fuerzas Militares desarrollan la Operación Perseo contra el frente Carlos Patiño.

En los videos proporcionados por la comunidad, se observa que la vivienda estaba en un caserío de casas de tabla, y que la explosión no solo destruyó la de los disidentes, sino también algunas de los vecinos.

Una de las grabaciones deja ver el dolor de una mujer, gritando por un hombre que yace sin vida bajo los escombros.

Las autoridades continúan atendiendo la emergencia, por lo que no se conoce el balance final de los afectados ni sus identidades.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: ‘Mordisco’ habría ordenado 31 atentados terroristas por la muerte de su novia.

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