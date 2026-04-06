Candidatos reaccionaron a los audios que conectan a ‘Pitufo’ con funcionarios del Gobierno: “¿Dónde están los videos y la verdad?”

En medio de la revelación de audios y reuniones que involucran a funcionarios del gobierno de Gustavo Petro con el señalado contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, los candidatos a la Presidencia y diferentes figuras políticas del país reaccionaron ante el alcance de la denuncia.
En la noche del pasado domingo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló presuntos nexos y reuniones que habrían sostenido funcionarios públicos con uno de los abogados de alias Papá Pitufo.
El noticiero tuvo acceso a grabaciones de dos encuentros realizados a comienzos de 2025, en los que se evidenciaría que cuatro miembros del Gobierno mantuvieron comunicación directa con Marín, incluso antes de que lo hicieran las autoridades colombianas.
Ante esto, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Una de las primeras en expresar su rechazo fue la candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático), quien, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró que lo revelado en estos audios es “gravísimo”.
“Es gravísimo: mientras el país preguntaba por los $500 millones de ‘Papá Pitufo’, desde la DNI se reunían con él para ofrecerle beneficios. Presidente Petro, el país exige respuestas: ¿dónde están los videos y la verdad?”, escribió Valencia.