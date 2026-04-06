Petro admitió contactos de funcionarios de su Gobierno con ‘Papá Pitufo’: “Eran para traer a Marín a Colombia”

En medio de la sacudida mediática que han dejado unos audios que exponen nexos y encuentros entre altos funcionarios del Gobierno —incluido Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)— y el equipo jurídico de Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, desde Presidencia, se conoció la versión de Gustavo Petro.
Ante la gravedad de las revelaciones, que sugieren ofrecimientos de beneficios judiciales por fuera de los canales legales, el mandatario rompió el silencio para justificar las actuaciones.
Según Petro, los acercamientos no fueron una concesión a la criminalidad, sino una estrategia de Estado. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.
Además, señaló que “varios agentes de inteligencia aprovecharon esto para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.
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