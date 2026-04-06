Nuevos audios revelan reuniones secretas entre jefe de inteligencia de Petro y abogado de ‘Papá Pitufo’, ¿qué dicen?

Noticias Caracol reveló este domingo un nuevo escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro. Se trata de los nexos y reuniones secretas que han sostenido funcionarios públicos con uno de los abogados de Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los mayores contrabandistas de Colombia. La Unidad Investigativa del noticiero tuvo acceso a las grabaciones de dos reuniones que se llevaron a cabo a principios de 2025, en las que se evidencia que cuatro miembros del Gobierno tuvieron comunicación directa con Marín, incluso antes que cualquier autoridad colombiana. Lea: ¿Nexos de ‘Pitufo’ con generales tienen que ver con los $500 millones que dio a la campaña de Petro? Hay que recordar que ‘Papá Pitufo’ fue señalado por supuestamente entregar 500 millones de pesos en efectivo a la campaña Petro Presidente. Y aunque el mandatario ha negado rotundamente la entrada de dinero del contrabando a su campaña, las investigaciones judiciales y periodísticas han continuado revelando nuevos detalles sobre Marín, su red y la presunta “donación”. Una de las grabaciones reveladas por Noticias Caracol tiene fecha del 26 de febrero de 2025 y corresponde a una reunión que Jorge Lemus, entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) –quien, de hecho, esta semana renunció a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)–, sostuvo con Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’. Primero, en la conversación queda claro que Marín posee información delicada. Uno de los fragmentos que evidencia esto es cuando Lemus dice: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana y hasta donde quiera”. El abogado responde: “Ahora es que, si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos”. Y también que el contrabandista nunca ha querido opinar en público sobre Petro ni sus personas cercanas: “Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”.

En el encuentro entre Lemus y Ramírez se habló del Consejo de Ministros en el cual, Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dijo que la campaña a la presidencia de Petro había intentado ser infiltrada con dineros de ‘Papá Pitufo’. El abogado comentó: “Al otro día volvió y me dijo (’Pitufo’): “A este man qué le pasó (a Augusto Rodríguez)”. Entonces, él (’Pitufo’) quedó más desconcertado aún. Dijo: ¿Qué es esto por Dios?. Miren en la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo no les quise hablar de la oposición por... Y mire: Solitos ellos. Dentro de todas estas situaciones, pero la verdad es que la intención nunca ha sido en contra del Gobierno”. Incluso se oye a Lemus decir que Rodríguez está mal de la cabeza debido a las declaraciones que hizo en el consejo. En la grabación también quedó establecido de manera explícita que fue por iniciativa del gobierno que ambos se encontraron. Ramírez narra que ‘Papá Pitufo’ lo llamó para ponerlo al tanto de la “cita” y le pidió que asistiera en representación suya. “Porque es que a mí nadie me garantiza quién es en realidad delegado o no del señor presidente. Y yo con todo respeto se lo digo, doctor. Yo sé que ese señor es amigo, yo sé que sí, yo qué tal... pero vuelvo y le digo, acá estamos en un tema que se ha dejado correr mucha agua y se ha perdido la confianza. Y vuelvo y le digo: ‘Aquí estoy por mandato pero pues soy oídos. No sé cuál es la intención”, sostiene Ramírez.

¿Quiénes son los funcionarios del gobierno Petro que actuaron como “emisarios” con ‘Papá Pitufo’?