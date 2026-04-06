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Nuevos audios revelan reuniones secretas entre jefe de inteligencia de Petro y abogado de ‘Papá Pitufo’, ¿qué dicen?

Un nuevo escándalo salpica al gobierno de Gustavo Petro. Noticias Caracol reveló audios de reuniones entre altos funcionarios y el entorno de alias Papá Pitufo. Las grabaciones evidencian contactos directos y revive la polémica por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial.

  • Lemus (arriba), uno de los hombres de confianza de Petro, se reunió con Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’ (abajo). FOTO: Cortesía
    Lemus (arriba), uno de los hombres de confianza de Petro, se reunió con Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’ (abajo). FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
05 de abril de 2026
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Noticias Caracol reveló este domingo un nuevo escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro. Se trata de los nexos y reuniones secretas que han sostenido funcionarios públicos con uno de los abogados de Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los mayores contrabandistas de Colombia.

La Unidad Investigativa del noticiero tuvo acceso a las grabaciones de dos reuniones que se llevaron a cabo a principios de 2025, en las que se evidencia que cuatro miembros del Gobierno tuvieron comunicación directa con Marín, incluso antes que cualquier autoridad colombiana.

Lea: ¿Nexos de ‘Pitufo’ con generales tienen que ver con los $500 millones que dio a la campaña de Petro?

Hay que recordar que ‘Papá Pitufo’ fue señalado por supuestamente entregar 500 millones de pesos en efectivo a la campaña Petro Presidente. Y aunque el mandatario ha negado rotundamente la entrada de dinero del contrabando a su campaña, las investigaciones judiciales y periodísticas han continuado revelando nuevos detalles sobre Marín, su red y la presunta “donación”.

Una de las grabaciones reveladas por Noticias Caracol tiene fecha del 26 de febrero de 2025 y corresponde a una reunión que Jorge Lemus, entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) –quien, de hecho, esta semana renunció a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)–, sostuvo con Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’.

Primero, en la conversación queda claro que Marín posee información delicada. Uno de los fragmentos que evidencia esto es cuando Lemus dice: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana y hasta donde quiera”. El abogado responde: “Ahora es que, si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos”.

Y también que el contrabandista nunca ha querido opinar en público sobre Petro ni sus personas cercanas: “Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”.

En el encuentro entre Lemus y Ramírez se habló del Consejo de Ministros en el cual, Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dijo que la campaña a la presidencia de Petro había intentado ser infiltrada con dineros de ‘Papá Pitufo’.

El abogado comentó: “Al otro día volvió y me dijo (’Pitufo’): “A este man qué le pasó (a Augusto Rodríguez)”. Entonces, él (’Pitufo’) quedó más desconcertado aún. Dijo: ¿Qué es esto por Dios?. Miren en la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo no les quise hablar de la oposición por... Y mire: Solitos ellos. Dentro de todas estas situaciones, pero la verdad es que la intención nunca ha sido en contra del Gobierno”.

Incluso se oye a Lemus decir que Rodríguez está mal de la cabeza debido a las declaraciones que hizo en el consejo.

En la grabación también quedó establecido de manera explícita que fue por iniciativa del gobierno que ambos se encontraron. Ramírez narra que ‘Papá Pitufo’ lo llamó para ponerlo al tanto de la “cita” y le pidió que asistiera en representación suya.

“Porque es que a mí nadie me garantiza quién es en realidad delegado o no del señor presidente. Y yo con todo respeto se lo digo, doctor. Yo sé que ese señor es amigo, yo sé que sí, yo qué tal... pero vuelvo y le digo, acá estamos en un tema que se ha dejado correr mucha agua y se ha perdido la confianza. Y vuelvo y le digo: ‘Aquí estoy por mandato pero pues soy oídos. No sé cuál es la intención”, sostiene Ramírez.

¿Quiénes son los funcionarios del gobierno Petro que actuaron como “emisarios” con ‘Papá Pitufo’?

Explica el abogado que la desconfianza de su jefe se debe a que en varias ocasiones ha sido contactado por “emisarios” del gobierno que hasta se han presentado en nombre de Petro:

“Qué le digo yo, Diego (Marín) si se hubiera querido tirar en este Gobierno se lo tira. O sea, diciendo a cualquiera: ‘Hablé con Ramón, hablé con Isaac, alguna vez le mandé razón con Alexánder López porque me conoce’. Yo a una persona de pronto por allá muy allegada al hermano, yo la verdad es que por ese lado no porque hay muchas ahí que no me funcionan. Hay muchas personas que llegan a hablar por él (el presidente). Nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón, estoy hablando de Ramón el español”.

Allí está haciendo referencia a Ramón Devesa, un hacker catalán que supuestamente fue quien grabó el video de la devolución de los 500 millones de pesos que habría aportado Marín a la campaña presidencial. Video que hasta hoy nadie conoce. También está Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que en noviembre de 2025 aceptó en conversación con Caracol Radio haber asistido a una reunión con el contrabandista en España en abril de 2024.

El otro es el mismo Augusto Rodríguez, cuyo contacto con ‘Pitufo’ se dio por medio de Gloria Arias, exfiscal que actualmente trabaja con Marín y que es amiga del director de la UNP, según cuenta el abogado en la grabación. El cuarto y último emisario sería un asesor de Rodríguez, del cual no se menciona el nombre.

Entérese: Investigación contra oficial de Policía revelaría nexos de “Papá Pitufo” con generales y “personas” de Presidencia

Uno de los asuntos que genera más ruido sobre los encuentros entre Lemus y Ramírez es que el exjefe de la DNI ofreció posibles beneficios judiciales para ‘Pitufo’, a pesar de que esto sería una extralimitación de su cargo y de que estas reuniones se dieron antes de que alguna otra autoridad competente, como la Fiscalía, pudiera sostener comunicación con Marín o sus apoderados.

Por ejemplo, uno de los ofrecimientos que hizo el entonces funcionario del gobierno fue, presuntamente, hablar con alguien dentro de la Fiscalía para favorecer el proceso judicial de Marín, quien actualmente está en Portugal. “Yo le pregunto una hipótesis. Para que, incluso, venir antes. Es decir: ‘Voy ya’. Y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente que es así y judicialmente. ¿Qué necesita? De parte nuestra, como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos, de pronto, hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”, le dijo Lemus al abogado, y también le insinuó que sería posible “meter” al contrabandista en la Paz Total.

Y a esto se suma que en la conversación se sugiere que los españoles del círculo Petro se habrían quedado con los 500 millones de pesos que supuestamente iban para la campaña, y que Ramírez, a través del catalán Devesa, le entregaba información de fuentes del “bajo mundo” al gobierno, en específico sobre temas de seguridad del presidente.

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