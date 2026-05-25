“Alta traición”: Petro estalla contra su MinMinas por la subasta energética y pide paneles solares, no gas natural

Todo comenzó con un trino este domingo 24 de mayo, cuando la analista energética Daniela Mercado publicó en X los resultados de la más reciente subasta de Obligaciones de Energía Firme, el mecanismo que garantiza electricidad cuando los embalses bajan por sequía, y lanzó una pregunta al final de su publicación: “¿Qué notan?”. Los datos que expuso eran los de la subasta del pasado 22 de mayo, administrada por XM, operador del Sistema Interconectado Nacional. En ella, de los 4.069,7 megavatios (MW) asignados para el periodo diciembre 2029–noviembre 2030, la mayor tajada, 2.276,8 MW, correspondía a plantas térmicas. Las energías solar y eólica sumaban 1.793 MW entre las dos.

Trino de Daniela Mercado.

El presidente Gustavo Petro leyó el trino, y luego le reclamó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a quien acusó de “alta traición” tras la subasta eléctrica. Lea más: Colombia blindó su suministro de energía hasta 2030 con 77 proyectos solares, eólicos y térmicos

“Eso es una traición a la humanidad”: la reacción de Petro

Petro calificó los resultados como “una alta traición al corazón del programa del gobierno” y dijo que alguien recibió un pago para autorizar “una nueva gasificadora precisamente donde está la línea negra” que él mismo decretó para proteger lo que llama el corazón del mundo. “No necesitamos más gas, sino disminuir el gas en nuestra economía”, escribió el presidente. “El complemento de energía a la sequía es precisamente el sol sin nubes”. Para Petro, construir más termoeléctricas a gas es agravar el problema de raíz, que es, según él, el calentamiento global que produce los fenómenos de El Niño fuertes. “La ciencia ya predijo que en el año 2070 Colombia será desierto”, advirtió, y pidió a Francia, a través de Macron, que le venda concentradores de radiación solar en lugar de moléculas de gas. También le dijo al ministro Palma: “La sequía no se asume con gas sino con el sol, porque si es gas agravamos la causa del superniño que no es más que el calentamiento global, y vendrán sequías más fuertes aún, porque la ciencia ya predijo que en el año 2070 Colombia será desierto y la población tendrá que ir al norte o a la antártica, donde yo mismo no logré llegar y ya tienen un Kast (presidente de Chile) para impedirlo”.

Edwin Palma sale al paso: “Yo respondo políticamente”

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, salió al paso y asumió la responsabilidad política de los resultados y los defendió punto a punto. Primero recordó que entre 2011 y 2019 no hubo ni una sola subasta de este tipo. “A nosotros en el pasado nos dejaron sin proyectos y sin energía”, escribió. Luego precisó que el Ministerio de Energía no autoriza ni aprueba proyectos en una subasta, y que los datos del trino original eran “inexactos, imprecisos y antitécnicos”. Palma fue más lejos con el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien también se había sumado al coro de críticas con un “urgente revertir esta barbaridad”. Ahí el ministro desplegó los números reales. El proyecto térmico mencionado puede expandirse hasta 2.200 MW en su capacidad máxima, pero la subasta solo le asignó 288 MW. Uno de 15 proyectos nuevos era térmico a gas. Los otros 14 eran solares o eólicos y sumaban cerca de 1.800 MW de energía limpia. La proporción es de 6,25 veces más capacidad renovable que a gas en los proyectos nuevos. “¿Qué tal si hacemos énfasis en eso?”, le preguntó Palma al embajador.

Los datos de la subasta que no se mencionaron en el debate

La subasta del 22 de mayo involucró 85 plantas de generación. Recibieron asignación 77, de las cuales 24 son hidráulicas; 22 térmicas; 29 solares, y 2 eólicas. De ellas, 15 eran plantas completamente nuevas. Del total de energía firme comprometida, 143.011.373 kilovatios-hora por día, la generación hidráulica sigue siendo la columna vertebral con 55,8%. La térmica representa 36,4%, la solar 7,7% y la eólica apenas 0,1%. Los precios de cierre fueron de 16,4 dólares por megavatio-hora para las plantas con costos variables más altos, y de 22 dólares para las de costos inferiores. Además, la auditoría externa estuvo a cargo de RSM Colombia. Según XM, las empresas seleccionadas deben presentar contratos de combustible o garantías de cumplimiento antes del 6 de agosto de 2026. Asimismo, los certificados de OEF se emitirán el 14 de septiembre del mismo año. Le puede interesar: Deudas por $3,9 billones de Air-e reviven el fantasma del apagón ante inminente fenómeno de El Niño “fuerte”

¿Quién tiene razón en este debate?