Así tambalea reforma a la salud vía decreto de Petro

La obsesión del presidente Gustavo Petro por cambiar el sistema de salud vive los dolorosos. No solo la Comisión Séptima le puso freno de mano a la reforma con la que lleva tres años intentándolo, sino que una decisión del Consejo de Estado dejó en la cuerda floja el otro camino que había tomado para lograrlo: decretos y resoluciones del Ministerio de Salud.
La decisión del alto tribunal de suspender provisionalmente el Decreto 0858 de 2025 —que era el documento madre del modelo preventivo, predictivo y resolutivo— podría dejar en pausa otras dos resoluciones y un borrador de resolución que desarrollaban las transformaciones en la prestación de servicios, organización de redes territoriales, habilitación de entidades promotoras de salud (EPS) y la subdivisión de regiones para la salud pública. El hecho es que de ese decreto, expedido en julio pasado, se desprendían las resoluciones en cuanto a lo operacional y en lo jurídico, pues en este se basaron para justificar una línea de desarrollo.