Tras alcanzar un acuerdo en la sesión del jueves, que fue criticada por haber sido citada casi a la media noche, la Comisión Séptima del Senado arrancó la discusión de la reforma pensional. Pese al acuerdo, la nueva sesión no fue ajena a polémicas y justo antes de iniciar, a las 9:40 a.m. los partidos Conservador y CD abandonaron el recinto, y los pilares de la reforma fueron aprobados en ausencia de sus senadores.

Ese reclamo representó la ausencia de cuatro senadores, pero esto no impidió que la Comisión votara el articulado, pues solo fueron necesarios ocho votos para aprobar en cuestión de cinco horas 78 de los 94 artículos, y se espera que los 15 restantes sean discutidos este miércoles.

El presidente Gustavo Petro logró que le lanzaran el último ‘salvavidas’ a la reforma laboral haciendo que citaran para las 7:00 a.m. de este miércoles al inicio de su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, pero no hay pronósticos positivos para el proyecto.

Así las cosas el panorama en la plenaria de la Cámara podría ser adverso para los intereses del Gobierno. Y es que tendría 83 votos asegurados (Pacto Histórico 27, La U 16, Alianza Verde-Centro Esperanza 15, curules de paz 16, Comunes 5 y minoritarios 4); en contra tendría 72 votos (Conservador 27, Cambio Radical 18, CD 16, Alianza Verde-Centro Esperanza 2, Liga Anticorrupción 2 y minoritarios 7), y 33 no votarían (los liberales).

Andrés Pardo, jefe de estrategia para Latinoamérica de XP Investments, argumentó que la caída de la inflación en EE. UU. hacía pensar desde el cierre de 2022 que este año el dólar se moderaría. Sin embargo, expuso que ahora los inversores están sintiendo que las reformas del gobierno la tendrán más difícil para pasar en el Congreso debido a los escándalos que han estallado en las últimas semanas.

“Nos guste o no, los mercados tienen esa preocupación con gobiernos que traen cambios radicales (...) Ya en este momento esas tres reformas tienen baja probabilidad de pasar en este periodo. Entonces quedarían para el próximo semestre y se montan con elecciones regionales de octubre”, señaló el especialista.

Hizo énfasis en que el sentir de los inversionistas que tienen exposición en Colombia apunta a que, probablemente, al gobierno le tocará negociar mucho más los textos de las reformas, especialmente los artículos que generan mayor incertidumbre.

“En el corto plazo, esto ayuda a que el peso se comporte mejor frente a las monedas comparables (sol peruano, peso mexicano y peso chileno), pero eso no quiere decir que el peso no se va a depreciar, no sabemos que más escándalos se vayan a descubrir y el gobierno puede tomar distintos caminos, negociar puede ser uno y otro puede ser radicalizarse”, puntualizó.