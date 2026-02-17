Altas cortes hacen un llamado a “respetar las decisiones” judiciales, ¿dardo a Petro por suspensión del salario mínimo?

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que agrupa a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la fiscal general de la Nación, hizo un llamado este martes para que se respeten las decisiones de los jueces, ¿indirecta al Gobierno por críticas tras decisión sobre el salario mínimo?
En un comunicado, la Comisión recuerda que las decisiones judiciales “son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho”.