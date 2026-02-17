Los campeones Stefany Cuadrado y Kevin Quintero lideran a Colombia en el Panamericano élite de pista en Chile

Liderada por Stefany Cuadrado, de 19 años de edad, y Kevin Santiago Quintero, de 27, Colombia buscará ser otra vez protagonista en una nueva edición del Panamericano de pista élite que se celebrará entre este miércoles y el domingo en Santiago de Chile.
En 2025, el elenco nacional ratificó su condición de potencia continental al finalizar en el tercer lugar del medallero del campeonato disputado en Asunción, Paraguay.
Esa vez, el representativo criollo fue el que más preseas consiguió en total (20), producto de tres oros, diez platas y siete bronces.
Lea: ¿De qué está hecha la paisa Stefany Cuadrado, la nueva estrella del ciclismo de pista mundial?
El dominio en la tabla general fue para Estados Unidos, que obtuvo 13 medallas, ocho de ellas de oro, tres de plata y dos de bronce. Trinidad y Tobago, por su parte, confirmó su ascenso competitivo al ubicarse segundo con cuatro oros, una plata y un bronce.
Las victorias colombianas en suelo paraguayo llegaron gracias a Kevin Quintero en el keirin, Stefany Cuadrado en el kilómetro contrarreloj, y a la dupla conformada por Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño en la madison.