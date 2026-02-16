Esta es la suma en contratos de la mejor amiga de Verónica Alcocer con el Gobierno Petro

Buenos ingresos ha logrado Ingrid Carolina Plata Navas con el Gobierno Nacional. Ella es la esposa de Danilo Romero, compadre del presidente Gustavo Petro y contratista de la petrolera venezolana PDVSA. Esos recursos los ha logrado con una serie de contratos con el poder actual en los últimos tres años y medio.
Plata, quien además es la mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer, ha firmado contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por $719’321.778 mediante tres convenios.
Según reveló el periódico El Tiempo, las contrataciones comenzaron pocos días después de que Petro se posesionara en agosto de 2022. Desde entonces, las adjudicaciones se realizaron bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicios, mecanismo que permite vincular personal sin concurso público cuando se trata de apoyo especializado.