Registraduría responde a Petro: no se eliminaron mecanismos de seguridad en consulta de formularios E-14

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado de prensa en el que respondió a las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro a través de la red social X, relacionadas con la supuesta eliminación de elementos de seguridad en la plataforma de consulta de los formularios E-14 utilizados en el proceso electoral.

Según la entidad, no se han suprimido la “estampilla de tiempo”, el “candado hash” ni el “consecutivo” de los archivos de consulta, como lo aseguró el mandatario. Por el contrario, explicó que estos mecanismos hacen parte de la trazabilidad y seguridad del sistema, y continúan operando dentro de los procedimientos técnicos establecidos.

La Registraduría detalló que los registros de digitalización y descarga de los formularios se encuentran consignados en la metadata de los archivos, además de quedar almacenados en bitácoras internas de la entidad, lo que permite auditoría y control por parte de organismos de vigilancia y misiones de observación electoral.